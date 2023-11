El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, arriben a la reunió extraordinària del Consell Executiu d'aquest dijous / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha anunciat aquest dijous que ha encarregat a la Conselleria d'Economia i Hisenda "una proposta de finançament singular" per a Catalunya en què el Govern gestioni tots els impostos.

Ho ha dit en roda de premsa després d'un Consell Executiu extraordinari a la Generalitat per iniciar la "nova etapa" que Aragonès considera oberta a Catalunya després dels acords aconseguits amb el PSOE per tornar a investir el president del Govern, Pedro Sánchez.

Per Aragonès, aquest acord singular ha de contemplar que la Generalitat recapti i gestioni tots els impostos amb l'objectiu d'acabar amb dèficit fiscal, a més de desenvolupar “els mecanismes per assegurar el compliment de les inversions” compromeses amb Catalunya.

Ha insistit que aquest nou finançament, que suposaria una sortida de Catalunya del sistema de règim comú, "s'ha de basar en el traspàs de tota la gestió tributària" a la Generalitat, donant capacitat de recaptar els tributs i adaptar el sistema a les necessitats i preferències de Catalunya.

ACORD PSOE-ERC

Aquesta proposta del Govern neix arran de l'acord entre el PSOE i ERC per a la investidura de Sánchez, un pacte en què les dues parts es van comprometre a constituir el primer trimestre del 2024 una comissió bilateral entre el Govern central i la Generalitat per "aconseguir un finançament adequat que garanteixi la suficiència financera dels serveis públics a Catalunya”.

També es van fixar l'objectiu de posar-se d'acord com "assegurar el compliment dels compromisos d'inversió continguts a l'Estatut d'Autonomia" català.

Per això, Aragonès ha apostat per la creació d'un mecanisme per "determinar quines inversions que afecten Catalunya s'inclouen cada any als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE)".

A més, el president de l'Executiu català ha reclamat desenvolupar eines per garantir que les inversions s'executin i que, en cas contrari, hi hagi "fórmules de compensació".

EN TRES MESOS

Aragonès ha afirmat que "en un màxim de tres mesos" el Govern elaborarà aquesta proposta de finançament singular, que compartirà amb els agents socials i econòmics de Catalunya, per poder posar-la amb més força sobre la taula de negociació amb l'Estat i que en comenci una negociació, que ha vaticinat que serà intensa.

A més, el Govern ha aprovat aquest dijous la creació d'un comissionat per desplegar l'acord del traspàs de Rodalies, una "reivindicació històrica", segons el president, que estarà liderada per l'actual coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, Pere Macias.

Aragonès ha descrit Macias com una persona amb "talent, solidesa i experiència contrastades i fidelitat a la Generalitat contrastada", i ha afegit que en les properes setmanes assumirà aquesta responsabilitat i treballarà de la mà de la Conselleria de Territori al traspàs de Rodalies .