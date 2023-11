Ajuntament de Xirivella @wikipedia

El PSPV de Xirivella ( València ) ha reclamat aquest dimecres a l'alcaldessa de la localitat, Paqui Bartual (PP), la "immediata destitució" del seu primer tinent d'alcalde i edil de Vox, Santos Santiago , per compartir a les xarxes socials un "vergonyós" cartell en què s'anima a participar en una protesta davant la seu dels socialistes a Ferraz la nit de Cap d'Any amb la frase: "Porta't el raïm i la teva bandera; les putes i la coca les posa el PSOE" . L'edil n'ha retirat la publicació posteriorment.



"Exigim a l'alcaldessa de Xirivella, que governa en coalició amb Vox, la immediata destitució del seu primer tinent d'alcalde. Sabem que la ultradreta està disposada a traspassar totes les línies vermelles de la democràcia. El que no imaginàvem era que el PP li acompanyaria en una aventura tan perillosa", ha indicat en un comunicat el diputat socialista i exalcalde de la localitat, Michel Montaner.



Montaner ha demanat a Bartual que tingui un "gest de noblesa" i condemni "públicament" els fets i ha afegit que els socialistes demanaran un ple extraordinari per exigir la destitució de l'edil si l'alcaldessa "incompleix la seva obligació ètica" de cessar-ho.



Segons Montaner, “anem veient quina és la fórmula de la ultradreta davant del govern legítim de Pedro Sánchez. La direcció de Madrid apunta i els seus càrrecs autonòmics i locals disparen sense pudor. Si preocupant va ser la sortida de to de la presidenta de les Corts Valencianes , menyspreant el dret al vot de diputades i diputats, més encara ho és aquest missatge del líder de Vox a Xirivella”.



Montaner ha criticat que “ni Vox ni el PP accepten el resultat de les urnes” . "Que no ho accepti la ultradreta entra dins del que es podia esperar, però que el Partit Popular no condemni aquestes barbaritats resulta doblement perillós", ha dit, i ha conclòs: "No és sa, en termes democràtics, governar amb gent així" .



En un comunicat hores més tard, el PSPV i Compromís per Xirivella han denunciat que els fets ocorreguts "han impedit la celebració" de la Comissió d'Igualtat Interna de l'Ajuntament, en què s'havia de tractar el protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe .



Les dues formacions havien sol·licitat la reprovació del grup municipal de Vox al consistori per la publicació de l'edil Santos Santiago, però, davant "la negativa de la presidenta de la mesa", la resta de representants a la comissió s'han aixecat i abandonat la reunió , en considerar que "no es donaven les condicions adequades" per a la seva celebració, cosa que "ha impedit l'existència de quòrum".