El PP ha demanat a la Mesa del Senat, on té majoria absoluta, que sol·liciti al Consell General de Posar Judicial (CGPJ) i al Consell Fiscal que redactin un informe sobre la llei d'amnistia registrada al Congrés i que el PSOE ha pactat amb els partits independentistes catalans.

Els 'populars' veuen necessari que tots dos òrgans judicials redactin sengles informes sobre la denominada 'Proposició de Llei Orgànica d'amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya', argumentant que la norma incumbeix en un "frau de llei" i vulnera la separació de poders.

Concretament, aquesta petició --registrada pel portaveu del PP al Senat, Javier Arenas--, assenyala que l'amnistia "conculca el principi de separació de poders i el principi d'exclusivitat jurisdiccional" de l'article 117.3 de la Constitució, mentre que tindrà "greus conseqüències en la mateixa configuració del Poder Judicial".

A més, els d'Alberto Núñez Feijóo asseguren que és "frau de llei" la reforma del Codi Penal que es planteja juntament amb la llei d'amnistia, ja que té l'"evident intenció" de reduir terminis i tràmits i "prescindir" d'un informe del CGPJ.

"ATENTA CONTRA LA SEPARACIÓ DE PODERS"



El PP sol·licitarà a través de la Mesa del Senat informes sobre l'amnistia perquè la tramitació implica "per naturalesa" la "impossibilitat de la Jurisdicció de jutjar i condemnar fets delictius ja produïts", així com l'eliminació de les "conseqüències jurídiques" "aquells fets ja jutjats i condemnats".

Així mateix, sostenen que "l'omissió a la Constitució de tota menció a l'amnistia no suposa un títol habilitant, sinó que implica la inexistència d'aquest institut", per això la seva "absoluta i evident inconstitucionalitat".

Això, segons els populars, "atempta frontalment contra el principi de separació de poders i, més concretament, contra el principi d'exclusivitat jurisdiccional", motiu pel qual "resulta ineludible, davant la transcendència constitucional" de l'amnistia, la sol·licitud d'informes al CGPJ i al Consell Fiscal per poder-la tramitar.

GARANTIR INDEPENDÈNCIA JUDICIAL



El PP també usarà la majoria al Senat per sol·licitar un informe al Consell Fiscal, argumentant que "l'òrgan de govern del poder judicial" ha d'oferir "prou garanties d'independència davant els poders legislatiu i executiu", segons el Dret de la Unió Europea.

En aquest sentit, han subratllat que presentar l'amnistia "com a proposició de llei" a proposta del PSOE, que és qui dóna suport al Govern, "no pot de cap manera obviar" la necessitat dels "informes necessaris per garantir una tramitació informada i transparent".

Finalment, han recalcat que, com que es tracta de matèries relacionades amb l'Estat de dret, cal atendre "els pronunciaments de les institucions al·ludides", ja que l'amnistia "incideix en la qualitat de la democràcia".