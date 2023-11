La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics en funcions, Nadia Calviño @ep

La vicepresidenta primera i ministra d'Economia, Consum i Empresa, Nadia Calviño , ha defensat les polítiques impulsades pel Govern de Pedro Sánchez per millorar la situació política i social a Catalunya i ha llançat un missatge de "confiança" als inversors perquè apostin per Espanya davant de les alertes que ha llançat una important agència de qualificació.

"El meu missatge als inversors és de confiança. Saben que invertir a Espanya és un bon negoci, té sentit", ha emfatitzat la vicepresidenta primera durant la seva intervenció al 'Bloomberg Spain Capital Markets Forum', celebrat aquest dijous a Madrid.

Calviño considera que el fet que hi hagi un nou Govern a Espanya dirigit per Pedro Sánchez és "molt bo", perquè proporciona continuïtat, alhora que genera estabilitat política i econòmica. "Això és bo per a la inversió", ha reiterat.

Ha recordat que quan va assumir el càrrec el 2018 les preguntes que rebia de tots els inversors tenien relació amb la situació a Catalunya i ha reconegut que en aquell moment les agències de qualificació van identificar la tensió en aquesta comunitat autònoma com un element d'inestabilitat per a l'economia .

La responsable econòmica del Govern ha defensat que la política que ha seguit l'Executiu de Pedro Sánchez durant aquests anys ha estat basada en el diàleg i ha intentat forjar una relació constructiva davant el procés independentista. "Crec que la situació ha millorat enormement des del 2018, així que ja no rebo aquestes preguntes dels inversors" , ha assegurat.

Per això, ha reconegut la seva "sorpresa" després que l'agència de qualificació creditícia Moody's hagi advertit recentment que la implementació dels acords polítics per aconseguir la investidura com a president del Govern de Pedro Sánchez resulten negatius per al perfil creditici d'Espanya "degut al risc polític més gran", encara que són positius per a les comunitats autònomes, sobretot Catalunya, principalment gràcies a la cancel·lació parcial del deute.

CONDONACIÓ DEL DEUTE



Segons ha defensat la responsable d'Economia, no hi ha cap raó per pensar que la condonació de deute tindria un efecte perjudicial, ja que hauria de facilitar que les regions tornin a la disciplina fiscal. A més, ha assegurat que té un impacte "neutral" des del punt de vista del deute que emet Espanya.

Ha criticat, en aquest sentit, la primera reacció negativa d'alguns líders polítics. "Va ser massa ràpida, sense una anàlisi suficient", els ha afegit. Ha recordat que hi ha regions que tenen nivells de deute molt alts, heretats de la crisi financera, i per això ara "hauran de decidir si volen o no entrar en aquest procés".