La Generalitat acull, aquest divendres 24 de novembre, una cimera per impulsar una Macroregió Mediterrània , una trobada que comptarà amb representants de 12 governs de 6 Estats de zona de la Mediterrània , així com organismes internacionals, entitats i representants de les institucions europees.

L'objectiu de la creació de la Macroregió és agrupar governs i altres actors mediterranis "sota un instrument europeu de cooperació territorial que els permeti unir forces, construir una sola veu i defensar conjuntament" els seus interessos per afrontar reptes comuns , especialment el canvi climàtic .

La reunió comptarà amb uns 60 participants, la inaugurarà el president Pere Aragonès, i s'ha convocat coincidint amb la celebració, dilluns que ve 27 a la capital de Catalunya, del Fòrum Regional de la Unió per la Mediterrània (UpM) i el Dia del Mediterrani , que serà dimarts 28.

A la cimera assistiran representants dels governs de Provença-Alpes-Costa Blava, Còrsega, Occitània (França), Calàbria, Emilia Romaña (Itàlia), Grècia oriental, Creta (Grècia), Shkodër, Tirana (Albània), L'Oriental, Tànger -Tetuan-Al Hoceima (Marroc) i Líban; de la Junta d'Andalusia, i dels ajuntaments de Barcelona, Montpeller (França), i Tànger (Marroc).

També hi haurà representants del Consell de la UE, la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Comitè de les Regions, el Comitè Econòmic i Social Europeu, la Unió per la Mediterrània, l'Institut Europeu de la Mediterrània, la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes, l'Euroregió Adriàtica, MedCities, MedCoop Alliance, Fundació Prima i del Programa Interreg Euro-Med .

DECLARACIÓ POLÍTICA

El Govern ha organitzat aquesta cimera com a "acte culminant de l'estratègia d'incidència" que ha dut a terme durant mesos per sumar adhesions al projecte, i està previst que els assistents a la trobada aprovin una declaració política que insta les institucions europees a posar a marxa formalment el projecte .

En concret, demanaran al Consell de la UE, presidit actualment per Espanya, que encarregui a la Comissió Europea iniciar els treballs per "adoptar una estratègia mediterrània", ja que aquesta última és la institució europea que reconeix aquest tipus d'iniciatives intergovernamentals, amb actors de diversos nivells, com a Estats i territoris no membres de la UE.

Aquesta iniciativa ha estat "liderada per Catalunya, juntament amb el govern de la regió francesa de la Provença-Alpes-Costa Blava", i per a la qual el Comitè Europeu de les Regions va aprovar a l'octubre del 2022 un dictamen que descrivia com hauria de ser i quines prioritats hauria de tenir.

A més, el maig del 2023, el Parlament Europeu va sol·licitar a la Comissió Europea donar suport a aquesta estratègia macroregional mediterrània, ia l'abril el Govern la iniciativa a Brussel·les, que ja compta amb uns 30 signants, que creuen que “ha arribat el moment de enfortir la cooperació mediterrània".