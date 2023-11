Pep Guardiola / @EP

En un dels seus informes, la Guàrdia Civil va relacionar Pep Guardiola amb el moviment Tsunami Democràtic , que està sent investigat per l'Audiència Nacional per presumptes delictes de terrorisme. En un document oficial, els agents van ressaltar els llaços de l'entrenador català amb aquesta agrupació, assenyalant que va prestar la veu en un dels seus vídeos i van alertar sobre la seva participació a les reivindicacions, indicant que va animar la població catalana a rebel·lar-se contra l'Estat.

D'aquesta manera, la Guàrdia Civil va respondre al Canadà , a qui l'Audiència Nacional va sol·licitar col·laboració en aquestes diligències. Específicament, el magistrat Manuel García Castellón va emetre una comissió rogatòria per obtenir informació sobre certs dominis associats a Tsunami Democràtic, els quals van ser registrats a l'empresa canadenca Tucows Domains Inc.

Les autoritats canadenques van sol·licitar ampliar la informació sobre la plataforma, a la qual cosa la Guàrdia Civil va respondre enviant un ofici el juliol del 2020 que abordava totes les preguntes formulades. Entre aquestes, també hi havia la relativa a Pep Guardiola. La Policia Judicial indica que el tècnic català va participar a la campanya de Tsunami Democràtic.

Segons detallen, l'actual entrenador del Manchester City va qualificar com un "conflicte" les protestes que van tenir lloc als carrers de Catalunya després de conèixer-se la sentència del procés en un vídeo de Tsunami Democràtic, i des que es va retirar ha estat lligat al moviment independentista català .

Aquest vídeo va ser divulgat el 2019, coincidint amb les accions més extremes de Tsunami Democràtic, com l'ocupació total de l'aeroport del Prat a l'octubre d'aquell any, així com els bloquejos i barricades a l'autopista AP-7, situada pràcticament a la frontera amb França.