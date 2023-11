Canyes és actualment eurodiputat. Foto: Europa Press

L' eurodiputat Jordi Cañas serà el nou portaveu polític de Ciudadanos després de ser l'

únic candidat que ha aconseguit reunir els avals necessaris per competir a les primàries del partit que estaven convocades per a l'1 de desembre. Substituirà la balear Patricia Guasp, que al gener va guanyar la batalla a Edmundo Bal i que va deixar la política a l'agost després de fracassar a les eleccions autonòmiques.

Cañas, militant del PSC a la dècada de 1990, va ser un dels escuders d'Albert Rivera als inicis de Ciutadans i va arribar a ser portaveu al Parlament de Catalunya , però va haver de deixar la política el 2014 per estar imputat per un suposat frau fiscal . Ell sempre va defensar la seva innocència i, finalment, va ser absolt el 2018 , per la qual cosa el partit el va recuperar l'any següent i va aconseguir un escó a les europees, on va concórrer com a número sis de la llista del partit taronja.

Després de la marxa de Patricia Guasp, Ciutadans va convocar unes eleccions primàries i la setmana passada, a la recta final de la precampanya, Jordi Cañas va fer el pas de presentar-se com a candidat. Amb ell es van postular sis candidatures més, encapçalades per afiliats de base sense projecció pública.

La recollida d'avals va finalitzar dimecres i perquè la candidatura pogués tirar endavant els postulants necessitaven reunir un total de 518 avals, el 10% de l'afiliació al corrent de pagament. I només Cañas ho ha aconseguit, segons ha informat el partit, que ja ho ha proclamat com a portaveu polític.