Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha obert la porta que Espanya pugui reconèixer de manera unilateral Palestina si altres socis europeus no aposten per un reconeixement coordinat. Des de Rafa, únic pas fronterer obert amb la Franja, el president ha defensat que “ha arribat el moment perquè la comunitat internacional i especialment la UE prenguin una decisió sobre el reconeixement de l'Estat palestí”.

"Valdria la pena i seria important que ho féssim junts" , ha sostingut. "Si això no passa, és clar que Espanya prendrà les seves pròpies decisions", ha puntualitzat. Sánchez, que en tota la gira ha estat acompanyat pel primer ministre belga, Alexander Croo, ha reclamat novament que la treva pactada per Israel i Hamàs sigui ara permanent.

Els dos caps de Govern han tingut ocasió de conèixer de primera mà com està entrant l?ajuda humanitària a Gaza per aquest pas, que s?ha vist incrementada aquest divendres després de l?entrada en vigor de la treva. Un responsable de la Mitja Lluna Roja els ha explicat els desafiaments logístics i dorganització que suposa tot loperatiu.

Cada dia entren de mitjana menys d'un centenar de camions, però amb la treva de quatre dies pactada s'espera que es pugui incrementar substancialment. Aquesta ajuda arriba primer a l'aeroport d'El Arish, des d'on es carrega en camions.

En total hi ha 700 camions en espera d'entrar, molts a la cuneta de la carretera que uneix els dos punts, per la qual han passat Sánchez i De Croo. Per aquest pas és per on han sortit les últimes setmanes els més de 170 hispanopalestins i els seus familiars que es trobaven atrapats a Gaza.

També s'espera que puguin sortir les pròximes hores els primers 13 ostatges del total de 50 que Hamàs s'ha compromès a alliberar a canvi de l'alliberament de 150 presoners palestins.