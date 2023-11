El ministre de Transports i Agenda Urbana, Óscar Puente , ha comparat l'aprovació de la llei d'amnistia pactada amb ERC i Junts amb un embaràs no desitjat, assenyalant que l'haurien aprovat igualment al llarg de la legislatura.

Després de justificar unes declaracions anteriors sobre l'amnistia, ha advertit que faria una comparació "xosca": "¿Vostè s'hauria casat si no s'hagués quedat embarassada la seva dona? Doncs potser en aquest moment no, però ens volem molt i segurament d'aquí sis mesos ens hauríem casat també”, ha assenyalat aquest divendres.

Amb aquestes declaracions pretenia fer callar la polèmica per altres declaracions que va fer la vigília, en què va assenyalar que "probablement no" haurien acceptat la llei d'amnistia si no fos per l'escenari electoral , que feia imprescindibles els vots de Junts per reelegir Sánchez com a president.

Aquest divendres, Puente ha volgut matisar les seves paraules, ha negat que ho volgués dir això i ha indicat que es tracta d'una polèmica "artificial". A més, s'ha defensat al·legant que també va dir que en qualsevol cas l'amnistia s'hauria acabat imposant al llarg del mandat.

El recent nomenat ministre ha fet aquestes declaracions a l'inici de l'acte de signatura de l'ampliació del Programa Horitzó de l'enginyeria pública Ineco, organitzat en el marc dels actes de celebració del '25N Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones' .

Per a Puente "això és el mateix" perquè calia solucionar un problema i "estava clara quina era la solució" que s'hagués donat "al llarg del mandat" i per tant s'implementarà "amb la plena convicció que va a aconseguir resoldre un problema al nostre país".

Considera a més que el temps serà el millor jutge per comprovar si la mesura dóna resultat: "Anticipar-se, esquinçar-se les vestidures, parlar en pla tremendista i dir aquestes coses que es trencarà Espanya, al final jo crec que és més del mateix que ja hem vist cada cop que s'ha pres una decisió en aquesta direcció”.

Així ha indicat que va passar el mateix amb els indults, que es van criticar però al seu parer no han debilitat la cohesió del país ni la convivència a Catalunya sinó que ha passat al revés. "Ha passat amb altres decisions i al final el temps posa les coses a lloc", ha acabat.