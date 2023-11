Santiago Abascal @ep

Aquest divendres s'està produint una 'vaga general' a Espanya . Ningú ho nota, però en teoria avui els treballadors 'espanyols' - i molt 'espanyols'- s'han alçat contra "les conseqüències nocives del pacte d'investidura entre el Partit Socialista i les forces separatistes", segons afirmen a la pàgina web del sindicat de Vox, Solidaritat, que es descriu a si mateix com “la gran alternativa al duopoli de Comissions Obreres i UGT”.

Si algú no ha entès el primer paràgraf, és normal. Perquè la veritat és que la vaga general només s'ha produït al cap dels dirigents de Vox -que per la seva activitat professional sembla que porten fent una aturada laboral durant tota la seva vida-. Aquesta circumstància no ha passat desapercebuda a les xarxes socials, que s'han posat en marxa per treure els millors 'mems' de la vaga fallida de la ultradreta.

"Repercussió que està tenint la vaga general", ha escrit una usuària a X - abans conegut com a Twitter-:

Altres usuaris han fet curiosos muntatges que qüestionen la capacitat del dirigent de Vox, Santiago Abascal , per convocar una vaga -tenint en compte el seu escàs currículum professional-:

El seguiment de la Vaga General ha estat mínim. El consum elèctric a Espanya ha estat superior aquest divendres que aquest dijous, i hauria d'haver baixat si s'hagués produït una suposada aturada a les empreses. "He dit aquest matí que havia treballat més gent i els fets demostren que són així", ha dit el periodista Antonio Maestre a la xarxa social Twitter.

Altres usuaris també han assenyalat la incongruència que el sindicat Solidaritat faci vaga convocant piquets davant dels sindicats clàssics dels treballadors, com ara UGT i CCOO. "Fan vaga contra els treballadors", ha dit un usuari a Twitter.