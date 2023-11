El PP que dirigeix Alberto Núñez Feijóo ha acusat aquest divendres el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez , de viatjar a Israel per crear un "problema a Espanya" i de ser un "imprudent en política exterior". Després de recordar el que va passar amb Algèria, han assegurat que anar de visita a un país per "ofendre'l" és "el contrari de la diplomàcia", segons han indicat fonts del PP.

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervé en un esmorzar informatiu d'Europa Press, a l'Hotel Rosewood Vila Magna, el 2 de novembre del 2023, a Madrid (Espanya).

Així s'ha pronunciat el PP després que el Ministeri d'Exteriors d'Israel hagi convocat aquest divendres els ambaixadors d'Espanya i Bèlgica com a represàlia per les "falses" afirmacions fetes les últimes hores pel president del Govern espanyol i el primer ministre belga , Alexander De Croo, ja que consideren que suposa un "suport al terrorisme" de Hamàs.

Segons el PP, viatjar a Israel per "ofendre Israel" és "el contrari de la diplomàcia". "Anar convidat a casa d'un aliat per ofendre'l és la pitjor carta de presentació d'Espanya", han afegit fonts de la cúpula del partit.

En aquest punt, el PP ha recordat el que va passar en la relació amb Algèria i ha acusat Sánchez de “desfer amics” per a Espanya.



"Primer amb Algèria i ara amb Israel", ha emfatitzat la formació de Feijóo, que considera Sánchez "un imprudent en política exterior", ha afegit.

CREU QUE "DIFICULTA" EL CONSENS EUROPEU" AMB LA UE I L'OTAN



Fonts del PP han assenyalat que Sánchez "no hauria dificultar així el consens europeu, amb la UE i amb l'OTAN, i el consens a la política exterior espanyola". "Ha viatjat a Israel perquè l'ofensa el seu amfitrió, Netanyahu, li resolgui un problema de falta de coherència del seu propi Govern i ha creat un problema a Espanya", han afegit les fonts esmentades.

El PP considera que Sánchez "ha posat l'interès de la coalició de Govern per davant de l'interès del seu país", amb un viatge que "s'ha convertit en una cosa contraproduent no només per als interessos d'Espanya, sinó d'Europa".

"Per anar l'últim i crear un conflicte, millor no haver anat", han proclamat des de 'Gènova', per afegir que el PP "recolza Israel i el seu dret a combatre el terrorisme, així com recolza els drets del poble palestí", alhora que "exigeix respecte a la vida i seguretat dels innocents i l'alliberament immediat dels segrestats".