El Lehendakari Iñigo Urkullu @ep

El PNB ha comunicat a Iñigo Urkullu que no repetirà com a candidat a Lehendakari en les properes eleccions autonòmiques basques perquè considera que era necessari "apostar per un canvi de cicle", segons ha avançat aquest divendres El Correo. Per part seva, la direcció de la formació jeltzale no ha desmentit ni confirmat aquesta informació, i ha assegurat que encara no ha iniciat el seu procés electoral intern per designar candidatures.



El Correu assegura que la cúpula del PNB va mantenir ahir una conversa amb Urkullu en què li va traslladar les conclusions sobre la necessitat d'apostar per "un canvi de cicle" en un moment en què la competència d'EH Bildu a Euskadi i Madrid "amenaça" l'hegemonia dels jeltzales.



Per part seva l'EBB, l'executiva jeltzale no ha desmentit ni confirmat la informació, i s'ha limitat a explicar, en un comunicat, que "no ha donat inici encara al procés per a la configuració de les candidatures amb què el PNB concorrerà a les properes eleccions Basques".



En aquest sentit , ha assegurat que "està previst que l'Executiva nacional jeltzale abordi aquest assumpte" a la reunió que celebrarà dilluns que ve, 27 de novembre.



"Fins aleshores, l'EBB no entrarà a valorar informacions periodístiques", ha assegurat, per precisar que "informarà oportuna i puntualment de l'inici del procés esmentat" en el seu moment.