Pedro Sánchez , en el doble paper de president del Govern d' Espanya i president de torn de la UE, no ha estat dels primers a visitar Israel des que comencés el conflicte amb Hamàs. Ho va fer aquest dijous, on va mantenir una trobada amb el primer ministre israelià Benjamí Netanyahu. Una reunió en què es trobava present el primer ministre belga, Alexander de Croo , proper president de la UE quan s'acabi el mandat actual. La trobada ha estat tensa i les imatges dels protagonistes mostraven cares de pocs amics.

24 de novembre de 2023, Egipte, Rafah: El Primer Ministre belga Alexander De Croo i el Primer Ministre d'Espanya Pedro Sánchez celebren una conferència de premsa a la cruïlla fronterera de Rafah a Egipte. Foto: Nicolas Maeterlinck/Belga/dpa



Sánchez va manifestar a Netanyahu que “el món sencer està impressionat per les imatges que veiem diàriament a Gaza. El nombre de morts és insuportable” . També li mostrava la seva solidaritat pels atemptats de Hamàs. Amb la rotunditat que el caracteritza el líder israelià li responia que “Hamás és un enemic expressament cruel i inhumà que vol eliminar l'Estat jueu. Són els nous nazis” . I és que les paraules de Sánchez no li havien fet cap gràcia. Potser el president espanyol i europeu ha estat el que ha estat més dur amb Netanyahu. Les relacions entre Espanya i Israel no passen pel millor moment.



Pedro Sánchez acabava la jornada a Ramal·la, capital de Cisjordània, on es va entrevistar amb el líder de l'Autoritat Nacional Palestina (ANP) Mahmud Abbas, en una conversa cordial i distesa. A l'entrevista el president espanyol li va expressar la seva aposta pel reconeixement de Palestina i li va garantir que treballa per a la solució dels dos estats, Israel i Palestina. Una postura que pot ajudar al control de Gaza per part de l'ANP que fins ara està en mans de Hamàs, amb els resultats ja coneguts.



Aquest divendres, acabava la gira per l'Orient Mitjà dels dos presidents d'Espanya i Bèlgica amb la visita al president egipci Al Sisi, un dels mandataris claus a la zona ia les negociacions per a la treva i l'intercanvi de presos i ostatges, així com i lobertura del pas de Rafah per a lentrada dajuda humanitària.



Sánchez, en les declaracions, deia: “Ha arribat el moment perquè la comunitat internacional, i especialment la UE, prenguin una decisió sobre el reconeixement de l'Estat palestí . Valdria la pena, seria important que molts membres de la UE ho féssim junts. Però si això no passa, és clar, Espanya prendrà les seves pròpies decisions”. Fins fa poc Sánchez havia descartat un reconeixement unilateral per part d'Espanya de l'Estat palestí. El condicionava que aquesta decisió fos compartida amb altres membres de la UE. Però després d'escoltar les declaracions de divendres queda clar que està disposat a prendre la decisió de manera unilateral. ¿Pressió de Sumar en aquests acords de pacte d'investidura?



Les declaracions de Sánchez i de Croo, que condemnen l'ofensiva militar israeliana, han provocat una reacció del Govern de Netanyahu que, en nota de premsa, ha afirmat: “Condemnem les falses afirmacions dels primers ministres d'Espanya i Bèlgica que donen un impuls al terrorisme" . Per posteriorment trucar a consulta als ambaixadors d'Espanya i Bèlgica on es produirà una dura "reprimenda", cosa que ha provocat un conflicte diplomàtic



Per acabar-ho d'adobar, l'Ambaixada d'Israel a Espanya ha condemnat la resolució aprovada aquest divendres al ple de l'Ajuntament de Barcelona per suspendre relacions amb el govern d'Israel. Considera que és un nou episodi d?una actitud antiisraeliana de l?ajuntament.



La proposta ha estat de BComú -socis de Sumar- i ha estat aprovada pel PSC i ERC. En contra han votat Junts, PP i Vox



La visita internacional de Pedro Sánchez ha estat tardana i conflictiva. Un problema que haurà de solucionar de la millor manera possible. Per què no estava en aquesta visita el màxim responsable de la diplomàcia europea, Josep Borrell, com li correspon pel càrrec? Una visita polèmica, tardana i conflictiva.