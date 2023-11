El president del PP català, Alejandro Fernández, ha opinat sobre aquesta situació. EP

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha avisat que "l'amnistia no és el final del 'procés', sinó el començament d'una nova fase".

"Els propis separatistes ho estan repetint una vegada i una altra, que és l'inici per finalitzar una operació que comença el 2012 i que ha d'acabar necessàriament en un referèndum d'autodeterminació a Espanya", ha afirmat en una entrevista a 'Ok Diario' recollida aquest dissabte.

Ha considerat que els 179 diputats que van votar Pedro Sánchez a la investidura "estan en aquest 'procés'", i ha dit textualment que ara aquests partits polítics no tenen cap ganes de pactar amb el PP i el PP no té cap ganes de pactar amb ells.

"Hi ha una diferència essencial que demostra que el meu partit no té aquest comportament sectari", ha assegurat, i ha assenyalat que el PSOE va fer fora l'exsecretari general del Partit Socialista d'Euskadi Nicolás Redondo Terreros per discrepar, mentre que a ell ningú no l'ha fet fora, en les paraules.

Segons ell, Junts "no té res a veure amb l'antiga Convergència", i ha criticat textualment que la societat està davant d'un moviment nacionalpopulista amb què en les circumstàncies actuals no es pot ni anar a cobrar una herència, ha dit.