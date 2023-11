Ortuzar, tot i denunciar filtracions i confusions, agraeix la feina d'Urkullu i crida la participació activa de l'afiliació en el procés intern d'elecció. EP

El PNB aposta pel diputat foral del Departament d'Infraestructures i Desenvolupament Territorial, Imanol Pradales, com a candidat a lehendakari a les properes eleccions autonòmiques basques, en substitució d'Iñigo Urkullu.

Així ho ha anunciat a través d'un vídeo dirigit als militants el president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, després que aquest matí s'hagi reunit de manera extraordinària l'executiva jeltzale. Després d'agrair la tasca d'Urkullu, ha explicat que és moment de donar pas a una nova generació que "piloti les institucions basques i impulsi l'autogovern la propera dècada" en temps d'"incerteses i oportunitats com a poble".

En aquesta trobada, s'ha decidit iniciar el procés intern per a l'elecció de les candidatures del partit a Lehendakaritza, al Parlament Basc i també al Parlament Europeu. De fet, ja s'han realitzat les comunicacions reglamentàries als consells territorials de la formació jeltzale, que posteriorment aniran a les mans de les organitzacions municipals. D'aquesta manera, s'activa el procés que es prolongarà des d'avui fins al 20 de gener que ve.

Ortuzar també s'ha referit a la informació que va saltar ahir a l'opinió pública sobre que el PNB havia comunicat al lehendakari, Iñigo Urkullu, que no el tornaria a proposar com a candidat, i ha denunciat "les filtracions interessades d'informació, esbiaixades per dades no certs, amb el possible propòsit de mediatitzar i interferir en l'activitat interna del partit.

Davant el temor que tornés a passar el mateix amb la proposta de Pradales, la formació jeltzale ha avançat uns dies el cronograma establert --que pretenia iniciar dilluns que ve-- per oferir als afiliats "informació de primera mà sobre les decisions del Euskadi Buru Batzar".

AGRAÏMENT A URKULLU



Després de lamentar "aquestes filtracions que no provenen de l'EBB i també la confusió que hagin pogut causar", la direcció del PNB "agraeix i reconeix la feina del lehendakari Urkullu al llarg d'aquestes tres legislatures passades".

"Han estat gairebé dotze anys de compromís, de dedicació al Govern d'Euskadi, buscant sempre el millor per a la nostra ciutadania i en moments complicats per crisis econòmiques, per la pandèmia, pels conflictes internacionals i també socials", ha subratllat.

EL CAMÍ D'UNA NOVA GENERACIÓ



Andoni Ortuzar ha assegurat que el PNB valora “molt positivament la seva actuació i l'alta representació que ha exercit de l'autogovern”.



A més, ha dit que l'EBB, "mirant al mitjà ia llarg termini, considera que és el moment adequat per, des de la més que satisfactòria base que deixen el lehendakari Urkullu i el seu Govern, obrir el camí a una nova generació que sigui capaç de pilotar les institucions basques i impulsar l'autogovern la propera dècada en uns temps polítics amb tantes incerteses com oportunitats per al nostre poble", ha ressaltat.

Per a l'executiva jeltzale, "aquesta generació l'encarna a la perfecció la candidatura que avui ha proposat per a la Lehendakaritza. En aquesta línia, ha destacat que Imanol Pradales Gil, 47 anys, afiliat a l'organització municipal de Santurtzi, és doctor en Sociologia, trilingüe, amb diversos màster "i una provada capacitat de gestió".

"La seva contribució a tots els processos de reflexió i innovació que ha desenvolupat el partit els darrers deu anys li fan un profund coneixedor de la nostra realitat política interna i externa", ha manifestat.

IMPLICACIÓ EN EL FUTUR D'EUSKADI



Finalment, en nom de l'EBB, Ortuzar ha fet una crida a la participació de l'afiliació en aquest procés que avui s'obre. "El futur del partit, però sobretot el futur d´Euskadi, exigeix una màxima implicació de les nostres bases", ha indicat.

Alhora, ha expressat la seva convicció que així serà i ha apuntat que, a partir del dia 20 de gener, el PNB "comptarà amb el millor equip humà, amb les millors idees, els millors projectes per a Euskadi i la màxima il·lusió i ganes per fer-la realitat, perquè el nostre país sigui un magnífic lloc per viure”.