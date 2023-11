El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo / @EP

El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo , ha assegurat divendres passat que el PP és "un partit d'Estat que creu en els pactes d'Estat" i ha mostrat la disposició a arribar a acords en temes com la lluita contra la violència de gènere . Després d'acusar l'Executiu de PSOE i Podem d'"utilitzar" aquest assumpte de forma partidista la legislatura passada, ha demanat "tornar" al consens del pacte d'Estat contra la violència masclista que va aprovar el 2017 el Govern de Mariano Rajoy.

"Venim doncs a establir ponts i venim a dir que el Partit Popular segueix sent el partit d'Estat que creu en els pactes d'Estat", ha proclamat Feijóo a la cloenda de l'acte que ha organitzat el seu partit a Madrid amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona.

Sobre "ponts" també ha parlat el president del Govern aquest divendres en una conversa informal amb els periodistes que l'acompanyen en el seu viatge al Pròxim Orient. En aquesta xerrada, Sánchez ha retret el PP la "polarització asimètrica" que està duent a terme amb els seus insults, però alhora ha manifestat la seva voluntat de "tendre ponts" per a l'acord amb el principal partit de l'oposició

"QUAN L'INDEPENDENTISME LI ABANDONE, QUE NO EM BUSQUEU"

Durant la intervenció, Feijóo ha reiterat el que ha dit a Pedro Sánchez durant el debat d'investidura. "Quan l'independentisme l'abandoni que no em busqui. Però també li dic que per lluitar contra la violència masclista em trobarà sempre. Sempre", ha proclamat, recollint un fort aplaudiment de l'auditori.

En aquest sentit, el president dels populars ha assenyalat que el PP estarà "sempre" per a aquesta lluita contra la violència masclista "des de les institucions", tant als seus governs autonòmics com al Parlament nacional.

En el seu discurs, el líder del primer partit de l'oposició ha animat el Govern a "enderrocar el mur" amb què, al seu parer, pretén excloure una part de la societat i treballar units contra la violència de gènere.

"Li ho diem molt clarament, no ens agraden els murs, però si el Govern segueix aixecant un mur, que deixi un forat en aquest mur i estableixi un pont amb el partit majoritari, perquè trobarà el partit majoritari sempre a favor de la lluita contra la violència masclista", ha postil·lat.

En aquest sentit, Feijóo ha reiterat que el PP és un partit dʻEstat que "creu en els pactes dʻEstat i ha apostat per avaluar i revisar el Pacte dʻEstat contra la Violència de Gènere. Al seu entendre, la igualtat i la lluita contra la violència de gènere han de tornar a ser una prioritat, “no un camp de batalla intern i extern del Govern” ni un focus de polèmiques entre ministeris.

El líder del PP ha qualificat d'"incoherent" presumir de les millors polítiques feministes i prescindir de la ministra d'Igualtat o presumir d'avenços quan les dades apunten a reculades. De fet, ha subratllat que la Llei del 'només sí que és sí' ha ofert l'excarceració de 121 agressors sexuals i la reducció de més de 1200 condemnes.

Amb aquest moviment, el líder dels populars pretén, també, desmarcar-se del discurs de Vox i tornar a recuperar la confiança del votant moderat, que ha espantat amb els seus últims pactes.

ESPERA QUE EL NOU GOVERN "ENCERT"

Feijóo ha finalitzat el seu discurs assegurant que espera que el nou Govern "encerti". "Jo voldria finalitzar dient-li al nou Govern del nostre país que l'encerti, perquè si encerta el Govern, és evident que anirem millor".

Així, i després de tornar a demanar a Sánchez que "no torni a trencar la unitat" a Espanya amb la violència de gènere com ha passat "en els últims quatre anys", ha assenyalat que aquest tema "no està sol" perquè "al final qui implementa aquest tipus de mesures són les comunitats autònomes i els ajuntaments”.