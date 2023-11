"L'agenda del retrobament és un dels eixos més importants del Govern". EP

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha dit que des del seu ministeri generaran condicions perquè aquelles empreses que consideren que han de tornar "o que se'n van anar per unes certes circumstàncies, puguin tornar" a Catalunya.

"La gran iniciativa és anar guanyant normalitat i convivència", ha assegurat el també exalcalde de Barcelona en una entrevista a 'La Vanguardia'.

Ha apuntat que "l'agenda del retrobament és un dels eixos més importants del Govern" i ha afirmat textualment que aquest punt no només és bo per a un govern i per a un partit, sinó que també ho és per al país.

"Els que ara ho critiquen seran també els beneficiaris d'una nova etapa on podrem generar més prosperitat", ha dit, i ha afegit que són conscients que tenen agendes en què constaten discrepàncies que hauran de tractar, però que tenen ganes de superar-les.

INDUSTRIALITZACIÓ



En preguntar-li quin és el seu pla per frenar la desindustrialització, ha respost que a les zones d'Espanya amb menys població la reindustrialització pot generar activitat i atraure població: “Som un dels països amb energia més barata. Som atractius”.

En aquesta línia, ha assenyalat que el ministeri "ha augmentat un 336% la inversió en polítiques actives des del 2018, fins a 7.000 milions", que estan vehiculant a través del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (Perte).

CELSA I NISSAN



Sobre el compromís del Govern de buscar un soci espanyol per a Celsa després de l'entrada aquest divendres dels fons creditors al capital, Hereu ha afirmat que és una exigència del Govern: "No deixarem que es desmantell el que sabem que representa Celsa per a Catalunya i per a altres llocs".

Preguntat per si el retard en el procés de reindustrialització de Nissan es pot reconduir, ha respost que sí i que és “un projecte estratègic per a Barcelona, Catalunya i Espanya” per a tots els que formen part del pacte industrial.

Respecte al turisme, ha considerat que és un sector fonamental, però que han de treballar en la "sostenibilitat social", en la desestacionalització i en redistribuir-lo pel territori.