"Tot acord que es prengui només té cabuda dins el marc de la Constitució", ha recordat. EP

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres , ha assegurat que la condonació del deute "benefici a tots els territoris sense excepció" i que l'acord signat diu que és extensible a totes les comunitats autònomes.

"És una mesura que beneficia tots els governs autonòmics. Estem parlant d'accedir a una quitació de deute que permetrà a cada govern autonòmic desenvolupar aquests fons en aquells fins que li siguin propis", ha recordat el nou ministre en una entrevista al diari 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest diumenge.

El també expresident de les Canàries ha afirmat que haver estat president "pot donar un missatge d'allargar la mà" perquè a les Canàries ha hagut de pactar per governar, i que precisament aquesta voluntat d'arribar a acords i d'esgotar sempre la possibilitat d'arribar a punts en comú, ha dit, serà el seu afany com a ministre.

Sobre les situacions de Catalunya i el País Basc, ha explicat que es concretaran amb el diàleg que marca la Constitució i els estatuts d'autonomia: "Perquè dins del seu encaix caminem en les modificacions que calguin".

ELS ACORDS, "DINS" DE LA CONSTITUCIÓ



Ha dit que, encara que l'acord d'investidura de Junts i el PSOE recull les diferències entre els posicionaments dels dos partits, també és positiu per les al·lusions a la Constitució, "perquè tot acord que es prengui només té cabuda dins del marc de la Constitució" del 78".

Preguntat per si en aquest marc hi cap la plurinacionalitat que demana el Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha insistit que el marc és la Constitució i és absolutament imprescindible respectar-la, i ha afegit: “Sóc una persona que crec que m'he definit sempre per escoltar el màxim i fer entendre també que tots els acords han de tenir el vistiplau de la realitat jurídica i constitucional”.

AMNISTIA I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA



Preguntat per si el Govern no hagués impulsat l'amnistia de no necessitar els vots de Junts per a la investidura, ha respost: “Avui, els sentiments independentistes i els conflictes amb Catalunya són molt menors que els que hi havia quan governava el PP i crec que això és un èxit. L'èxit de la convivència, sens dubte”.

I sobre si preveu accelerar els decrets de Memòria Democràtica, ha assegurat que "indubtablement la Llei de Memòria Democràtica serà impulsada" i que serà una llei tan justa com sigui possible per a la restitució d'una etapa determinada.

"Jo sóc dels que afirmen amb contundència que en un país demòcrata, un país lliure, que ha recuperat la llibertat, no hi caben els vestigis de la dictadura, d'una etapa fosca del nostre país", ha defensat Torres, que ha apostat per emfatitzar l'ús de la paraula, el diàleg i la convivència pacífica.