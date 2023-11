Comín també va destacar que l'amnistia podria haver-se aconseguit sense recórrer als indults, argumentant que la teoria que aquests últims són necessaris no té consistència lògica. EP

L'exconseller i eurodiputat de Junts Toni Comín ha afirmat que el PSOE ha d'estar "ben preparat per tenir molts disgustos a moltes votacions del Congrés" si no arriba a acords amb Junts.

Ho ha dit en una entrevista al diari 'Ara', en què ha assegurat que es podria haver arribat a l'amnistia sense els indults: "La teoria que per arribar abans cal passar pels indults no té cap consistència lògica".

"Els beneficiaris d'aquesta amnistia són moltes persones i no s'ha fet cap renúncia, i això no es pot dir de la negociació d'ERC amb el PSOE", ha apuntat, i ha afegit que un mediador internacional ofereix més garanties a l'acord.

Preguntat per si és compatible l'estratègia de la confrontació del Consell per la República amb la nova mesa de negociació, el també vicepresident de l'entitat ha respost que el document 'Preparem-nos' parla de "la via alternativa a la negociació" en un context en què entenien que la possibilitat de negociació era nul·la.

"No hem considerat mai que siguin excloents, són compatibles i fins i tot complementàries", ha assenyalat, i ha considerat que en funció de cada context s'haurà d'explorar més una que l'altra.