"El nostre marc és el d´una Europa més federalitzada", insisteix. EP

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha considerat que a Catalunya no se celebrarà un referèndum d'autodeterminació i ha afegit: "No recorrerem ni un sol pas pel camí del referèndum".

"Dividir-se, separar-se i trencar la societat no porta a res. Només a patiment innecessari i anys, al meu parer, perduts. Ho hem deixat ben clar", ha afirmat en una entrevista al diari 'Crónica Global' recollida per Europa Press aquest diumenge.

"Catalunya va passar un moment molt dolorós fa sis anys amb una divisió de la societat", ha dit Illa, afegint que les polítiques del seu partit han tingut un resultat positiu, per la qual cosa aposta per seguir impulsant-les i fer-ho des del respecte al marc de la Constitució.

"També hem de deixar clar que ens oposarem a tot allò que signifiqui aprofundir en la via de la ruptura de la societat. El nostre marc és el d'una Europa més federalitzada, i per això no té cap sentit aprofundir en la divisió", ha insistit.

NOVA LEGISLATURA



Ha considerat que en aquesta nova legislatura el Govern ha de "estar a l'alçada" dels ciutadans que els han votat i que l'Executiu ha d'assegurar els mecanismes de repartiment de la prosperitat.

"I això vol dir parlar d´infraestructures, donar un entorn de certesa política, tenir capacitat de liderar projectes importants o saber aprofitar les oportunitats, que són moltes", ha defensat.

Preguntat pels pronòstics electorals del PSC, ha respost textualment que els temes substancials a Catalunya no es poden pactar al marge del PSC, i ha afegit: “Els ciutadans han dit que no de manera rotunda al que vam veure el 10 de febrer de 2021 , el cordó sanitari de l'independentisme al PSC".