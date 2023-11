Mentrestant, el seu equip afronta la sortida, però amb desocupació. EP

L'exministra d'Igualtat, Irene Montero, té un termini de dues setmanes per sol·licitar la indemnització que atorguen als exministres i exsecretaris d'Estat, equivalent al 80% del salari durant dos anys. Aquest benefici, que puja a 63.532 euros anuals, contrasta amb les limitades opcions dels ciutadans comuns, els quals, al millor escenari, poden accedir a prestacions per desocupació durant dos anys amb una suma mensual de poc més de 1.000 euros, sempre que hagin cotitzat almenys sis anys.

Tot i haver estat apartada del ministeri i de les llistes electorals, Montero no va aconseguir obtenir un escó que li garantís un salari durant quatre anys. Després de gairebé una dècada a la política activa, sense experiència professional reconeguda més enllà de la seva llicenciatura en psicologia i treball com a caixera, s'enfronta a la recerca d'un nou futur laboral, probablement fora de la política, ja que Podem ha perdut terreny i reduït les possibilitats de mantenir-se a l'esfera pública.

Aquest privilegi salarial, però, no s'estén a les segones i terceres línies de comandament del ministeri ni als altres que han deixat d'estar sota el poder de Podem. Aquells que siguin funcionaris podran sol·licitar el seu reingrés al lloc anterior, mentre que els no funcionaris hauran d'acudir al SEPE per presentar la demanda d'ocupació i sol·licitar les prestacions corresponents segons les cotitzacions.

Aquest cas posa de manifest la pràctica dels partits com a agències de col·locació per als seus membres quan són al poder. Tot i que el color del Govern no ha canviat, la reorganització afectarà les segones i terceres línies de comandament, i aquells que no són funcionaris hauran de buscar noves oportunitats laborals.