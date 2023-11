El líder del PSOE defensa una posició humanitària en un escenari on la política internacional i les crítiques internes s'entrellacen. EP

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterat la condemna a la mort de civils palestins a mans d'Israel, que juntament amb la seva disposició al reconeixement unilateral de Palestina va obrir una crisi diplomàtica amb Israel divendres passat, després de el seu viatge oficial a la zona.

En un gran acte del PSOE a IFEMA a Madrid, davant de 9.000 simpatitzants, ha reiterat que condemna tant els "atemptats terroristes de Hamàs" que és "una banda terrorista", segons ha remarcat com la mort de civils palestins. A més, ha indicat que la condemna a tots dos fets no es tracta d'una qüestió "de partits ni ideologies" sinó d'"humanitat".

Davant les crítiques llançades pel PP, que el van acusar a acudir a un país en guerra a generar discòrdia, ha demanat als d'Alberto Núñez Feijóo que estiguin "amb els drets humans" si no volen recolzar l'Executiu.

"Jo no ho demanaré a aquesta oposició que sempre està al no, que estigui amb el Govern, però sí que li exigiré que estigui amb els drets humans, que és el que estem defensant des del Govern d'Espanya", ha indicat.

Sánchez ha fet aquestes declaracions en un acte del PSOE organitzat com a contestació a les protestes davant de les seus del PSOE i les multitudinàries manifestacions contra la llei d'amnistia pactada amb ERC i Junts, a canvi dels seus vots per a la investidura.

L'auditori, al qual han arribat simpatitzants socialistes de tot el país, estava ple de banderes d'Espanya i de la Unió Europea, igual que a la manifestació organitzada diumenge passat per diverses associacions a la Plaça de Cibeles (Madrid) en contra de la mesura de gràcia i els pactes de Sánchez amb els independentistes.

L'AMNISTIA, UNA DECISIÓ "TRASCENDENT"



Durant la intervenció d'aquest diumenge, Sánchez també s'ha referit a les mobilitzacions i ha tornat a defensar l'amnistia en assenyalar que es tracta d'una decisió "transcendent" per a la democràcia espanyola.

En aquest sentit, ha afirmat que l'aprovació d'aquesta norma beneficiarà "fins i tot els que es mobilitzen en contra, perquè viuran en un país més cohesionat, amb més convivència i més unit que mai", ha indicat. A més, ha assenyalat que PP i Vox estan clamant en aquestes manifestacions perquè Espanya es defensi davant d'un risc que al seu parer "no existeix" perquè "Espanya no es trencarà".

Sánchez s'ha denunciat els "atacs" i "sadges" contra les seus socialistes i ha traslladat que al seu parer es produeixen perquè són espais democràtics de deliberació "on han sorgit les principals conquestes socials" que després s'han traslladat als congressos del PSOE i posteriorment al BOE. "Per això, companys i companyes, ataquen les cases del poble", ha assenyalat.

En aquest sentit, ha llançat un missatge de resistència a les seves bases: "Poden assetjar i atacar les cases del poble, però mai no podran enderrocar els principis i valors del Partit Socialista Obrer Espanyol, perquè tenim arrels molt profundes".

GRÀCIES A ZAPATERO



El secretari general del PSOE també ha tingut paraules d'agraïment per a l'expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha intervingut abans que Sánchez i ha assegurat que parteix del resultat electoral de les eleccions del 23 de juliol, que finalment ha permès un Govern socialista, és gràcies a la seva intervenció a la campanya.

"Et donem les gràcies perquè, quan les coses es van posar difícils, i es van posar molt difícils, José Luis hi va estar donant un cop de mà", ha assenyalat.

Sánchez ha assegurat que hi haurà "quatre anys de govern progressista" d'avenços socials, convivència i estabilitat institucional a Espanya. "Per això no hi haurà ni Trump,



ni Milei, ni Bolsonaro, ni l'holandès Wilders, ni Feijóo, ni Abascal, hi haurà quatre anys de govern progressista", ha llançat.

DESAFIAMENT A LA ULTRADRETA

En un vibrant míting en IFEMA, el president del Govern i líder del PSOE, Pedro Sánchez, es va autoproclamar líder de la resistència enfront de la ultradreta europea utilitzant el lema anglès de la Segona Guerra Mundial, "Keep calm and carry on". Va celebrar la investidura i va prometre "quatre anys més de govern progressista". Enfrontant-se al conflicte Israel-Palestina, Sánchez va defensar la condemna als "atemptats terroristes d'Hamàs" i alhora la repulsa per la mort de civils palestins, subratllant la humanitat davant la polarització política.

Va advocar per mesures progressistes, com la llei de paritat, polítiques públiques per a l'habitatge i l'abolició de la prostitució. Va criticar a líders de dreta global i va cridar a afrontar transformacions inclusives enfront d'un retorn a un passat fals i injust.