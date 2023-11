El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, inicien aquest dilluns 27 un viatge institucional de 4 dies per Corea del Sud, on van arribar diumenge passat 26, per reforçar les relacions institucionals, econòmiques i comercials i per impulsar la projecció de Catalunya a l'Àsia.

Aquesta és la primera visita institucional d'Aragonès a Àsia, que en el transcurs de la legislatura ha fet 16 viatges a l'estranger que sumen un total de 15 països entre Europa, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i Àsia.

El viatge té 3 objectius principals: la inauguració de la delegació del Govern a Corea del Sud; la consolidació de les relacions institucionals amb el país asiàtic i el foment dels vincles econòmics i empresarials per crear noves oportunitats entre Catalunya i Corea.

L'agenda d'Aragonès començarà amb una trobada institucional amb el governador de Gyeonggi, Kim Dong-yeon, la regió més poblada del país i amb qui la Generalitat té un acord de col·laboració des del 1999.

El mateix dilluns se celebrarà un dels actes més destacats del viatge, la inauguració de la delegació del Govern a Corea del Sud que, amb seu a Seül, esdevindrà la primera del Govern a Àsia.

Després de consolidar la presència de Catalunya a Europa i Amèrica, "continents ja plenament coberts per la xarxa de delegacions", amb aquesta inauguració la Generalitat fa un pas més en el seu desplegament institucional a nivell internacional.

Actualment, el Govern té una xarxa de 21 delegacions que donen cobertura institucional a 72 països, entre ells tots els països de la Unió Europea, a més de comptar amb 59 oficines comercials, turístiques, culturals i de cooperació.

REUNIONS INSTITUCIONALS

Dimarts 28 es reunirà amb l'alcalde d'Incheon, Yoo Keong-bok; visitarà Hyosung, una corporació global sud-coreana amb presència a Catalunya des de fa més de 20 anys a diversos sectors i presentarà, en un acte a la nova delegació, les "potencialitats econòmiques i empresarials" de Catalunya.

El viatge continuarà dimecres 29 a Busan, la segona ciutat del país, on Aragonès visitarà el port, "el sisè més important del món"; el projecte ECO Delta Smart City; i Kwater, l'agència del Govern de la República de Corea encarregada de gestionar l'aigua, amb què abordarà qüestions relacionades amb la sequera.

CONTACTES EMPRESARIALS

A més, el viatge comptarà amb un destacat component econòmic amb diversos contactes empresarials per aprofundir en els llaços econòmics i comercials entre Catalunya i Corea del Sud.

Per això, el viatge acabarà dijous amb una sèrie de trobades empresarials amb companyies sud-coreanes com Lotte Energy Materials, Hyundai i Naver i, abans de tornar, Aragonès es trobarà amb empresaris catalans del Clúster de Moda que aquests dies estaran en una missió empresarial a Corea.

RETORN A PRIMERA LÍNIA INTERNACIONAL

En arribar a Seül, Serret ha destacat que amb aquest viatge culminen "un any que ha suposat el retorn del Govern a la primera línia internacional".

"El Govern posa un primer peu a Àsia. Iniciem una fase de desplegament al continent asiàtic que és estratègic per al Govern en molts àmbits", va assegurar la consellera.

Serret enllaçarà aquest viatge amb una visita de quatre dies més al Japó per continuar intensificant relacions amb un país on el Govern està posant en marxa una delegació encapçalada per la delegada Mònica Castellà.