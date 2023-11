La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / @EP

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha carregat aquest dilluns contra el president del Govern, Pedro Sánchez , per haver-se presentat a Israel per posar "deures" a les seves autoritats i receptar "classes de moralina".

" Avergonya ", ha considerat la dirigent madrilenya, que durant la seva intervenció en un acte del Cercle de Navarra ha condemnat "fermament l'últim mur" que ha aixecat Sánchez que separa Espanya "d'Israel, dels Estats Units i d'Occident".

I és que considera que el president del Govern "no defrauda a l'hora de decantar-se sempre pel mateix i pels mateixos". Ayuso ha condemnat que "una vegada més" hagi pretès "patrimonialitzar una situació que li és absolutament aliena i per a això, vist el que s'ha vist, seria molt millor que callés".

La dirigent madrilenya "hauria preferit que almenys tingués el respecte pel Congrés dels Diputats, que roman mesos tancat sota el seu control des de fa mesos, i hagués consultat la Cambra sobre la política exterior d'Espanya".

"A banda de les mentides que s'aboquen cada dia sobre el conflicte amb els terroristes de Hamàs, ¿com se li acut a Sánchez parlar de l'Estat Palestí ara? ¿Que potser la mutilació i la violació de centenars de dones tenia un fi romàntic? Està justificat? Comprem una altra vegada el relat terrorista? És pel bé d'algú? Era necessari? Han preguntat als palestins si volen seguir vivint subjugats per Hamàs i l'islamisme?

Per Ayuso, no es pot "renegar d'Israel", ni "renunciar a la tradició judeocristiana", ni a uns "valors al voltant de la llibertat i la vida". "És molt el que el poble jueu ha donat a la Història al llarg dels segles: calls arreu del món amb una arquitectura sorprenent, paraules del nostre vocabulari, gairebé el 30% dels premis Nobel de la Història, la ciència que ens guareix, la literatura que llegim, la filosofia que ens influeix o el cinema i la televisió que ens enriqueixen i entretenen. Tot està també influït per aquest llegat", ha assenyalat la cap de l'Executiu madrileny.

En aquest punt, ha posat el focus en què “al marge de les seves idees polítiques són jueus o tenen descendència jueva Leonard Cohen, Mark Zuckerberg, Lenny Kravitz, actors com Adrian Brody, Nataly Portman, Harrison Ford, Scarlett Johansson; pintors com Modigliani; escriptors com Eli Wiesel o Kafka; un dels científics més influents de la història com Einstein o el pare de la psicoanàlisi, Freud, els directors Spielberg, Polanski o Marx”.

A més, ha posat en valor que "un petit país com Israel" hagi aconseguit "grans avenços científics, cultura i modernització", eines de geolocalització, contra el càncer, contra la desertificació i per la dessalinització de l'aigua, per a l'emmagatzematge USB i els majors avenços en la tecnologia de bústia de veu, enviament de missatges a Internet així com "altres invents com els exoesquelets per a persones que no poden caminar, avenços clau en els processadors de text, la telefonia mòbil, les càmeres instantànies".

"De veritat entendríem Occident tal com és avui sense Israel i sense el poble jueu? De veritat no veiem per què es vol aniquilar aquesta nació, l'única democràcia lliure del Pròxim Orient, que és en realitat l'únic que hi ha darrere del que està passant? Quines intencions tenien els que han iniciat tot això?", ha llançat Ayuso.

Davant d'això, ha situat Madrid com "la regió de la llibertat, orgullosa regió de valors occidentals mestitza i oberta", que "defensa la llibertat i la vida com a valors suprems".