El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el governador de la regió sud-coreana de Gyeonggi, Kim Dong-yeon / @EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, han reunit aquest dilluns amb el governador de la regió sud-coreana de Gyeonggi, Kim Dong-yeon , amb qui han renovat l'acord de cooperació entre el Govern i el de Gyeonggi fins al 2028: “Hi ha una voluntat de col·laboració que es reafirma”, ha celebrat.

L'acord permetrà seguir la cooperació entre els dos governs, especialment als àmbits econòmic i comercial; ciència i tecnologia; investigació i educació; turisme; agricultura; mediambient, i cultura, informa el Govern en un comunicat.

Aragonès ha assegurat, en declaracions a periodistes després de la reunió, que Catalunya i Gyeonggi --la regió més poblada de Corea del Sud-- són dos territoris líders en l'àmbit industrial i de recerca i ha destacat l'evolució de Corea a la indústria de semiconductors o d'intel·ligència artificial, que són "molt atractius per als projectes d'autonomia estratègica europea".

"Aprofundim aquest agermanament amb la República de Corea del Sud, que té tot el sentit a nivell econòmic, però també polític i cultural", ha afegit.

La relació entre la Generalitat i Gyeonggi es remunta al 1999, quan es va signar l'acord de col·laboració que es va renovar fins al 2021.

ALIANÇA DETA

Segons informa el Govern, la trobada també ha servit per "impulsar la implicació" de Gyeonggi a l'aliança Deta sobre tecnologies disruptives que impulsa la Generalitat i que busca agrupar governs de tot el món per afrontar el debat sobre com les institucions han d'actuar i legislar davant de tecnologies com la Intel·ligència Artificial.

Aragonès ha destacat la importància que Corea del Sud formi part de l'Aliança Deta perquè és “un dels estats que, a nivell mundial, concentra les tecnologies més avançades en el seu desenvolupament industrial”.

PRIMER DIA DE VIATGE INSTITUCIONAL

En el seu primer dia de viatge institucional de quatre dies a Corea del Sud, també ha visitat l'exposició d'artistes catalanes de grafits 'Catalonia Women Graffiti Writers' al Museu Provincial de Gyeonggi, organitzada pel Govern de la regió i la delegació catalana a Corea.

Aquest mateix dilluns se celebrarà un dels actes més destacats del viatge: la inauguració de la delegació del Govern a Corea del Sud, que, amb seu a Seül, esdevindrà la primera del Govern a Àsia.

És la primera visita institucional a l'Àsia d'Aragonès, que aquesta legislatura ha fet 16 viatges a l'estranger que sumen 15 països entre Europa, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i Àsia.