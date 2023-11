Otegi, en un acte de la formació abertzale. Foto: Europa Press

El coordinador d'EH Bildu, Arnaldo Otegi , no concorrerà com a candidat a lehendakari en les properes eleccions del 2024, encara que es postularà per liderar novament la formació sobiranista al proper Congrés . "El meu lloc no és al Parlament", ha dit.

Otegi ha comparegut després de reunir-se la Mesa Política de la formació sobiranista a la seu la formació abertzale a Sant Sebastià, en què s'ha abordat el tema de la candidatura per als propers comicis.

El líder d'EH Bildu ha plantejat a la trobada de la direcció de la seva formació una reflexió sobre la situació política i les properes eleccions al Parlament Basc, i ha assegurat que no concorrerà com a aspirant a lehendakari, una decisió que havia pres "fa temps" i que ha acceptat la Mesa Política. "El meu lloc no és al Parlament dels tres territoris", ha assegurat.