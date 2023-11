El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, juntament amb la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, i el delegat Jaeyeok Yoon Kang, han inaugurat avui oficialment la seu de la Delegació del Govern de Catalunya a Corea del Sud, amb seu a Seül. Es tracta d'una delegació que, en paraules del cap de l'executiu, neix amb "l'encàrrec d'impulsar tot el desplegament de les relacions exteriors del Govern de Catalunya al continent asiàtic". "No estem inaugurant una delegació més, sinó que fem un gran salt endavant en la relació exterior i la política internacional de Catalunya", ha reblat.

Meritxell Serret i Pere Aragonès a Corea del Sud @ep

La inauguració d'aquesta Delegació , la primera que obre el Govern al continent asiàtic , s'ha realitzat el primer dia del viatge institucional a la República de Corea, en un acte al qual han assistit actors institucionals i de la societat civil sud-coreana , així com representants d'empreses catalanes i de la comunitat catalana resident al país.

En aquest sentit, el president Aragonès ha destacat que "no hi ha cap altre Govern no estatal que disposi d´una xarxa de representació institucional al món com la que té Catalunya". I ha fet notar que “no havíem tingut tantes delegacions com: un total de 21, que cobreixen 72 països, i que permeten multiplicar la projecció de Catalunya al món” . El cap de l'executiu també ha assenyalat que la consellera Serret viatjarà al Japó, després de Corea del Sud, per “iniciar els treballs per a la posada en marxa de la delegació en aquest país, que esperem que estigui plenament operativa l'any que ve”. I ha fet notar que "tenim a l'horitzó l'obertura de dues noves delegacions, una al sud-est asiàtic i una altra al subcontinent indi".

Durant la seva intervenció a l'acte, el cap del Govern ha posat en relleu que aquesta nova Delegació "permetrà tenir una relació més sòlida i fluida amb les institucions, empreses i societat coreanes, i obrir-nos al conjunt del continent". Ha remarcat que la República de Corea "és un país estratègic en la nostra manera d'aproximar-nos al continent asiàtic" i un "referent en àmbits que són molt importants per a Catalunya", com les tecnologies emergents, la intel·ligència artificial i el big data, així com els videojocs o tot el sector audiovisual i la cultura digital, o bé la gestió de laigua, la potenciació del vehicle elèctric i la mobilitat sostenible.

El president Aragonès també ha subratllat la importància de la República de Corea com a “país estratègic, en un moment en què al món estan passant moltes coses i en què claríssimament Catalunya, de la mà d'Europa, volem estar alineats amb aquells països que defensen un sistema de valors, que també defensen uns interessos compartits, una visió multilateral del món” .

Pere Aragonès també ha situat la República de Corea com a "país històricament prioritari" per a l'acció exterior catalana i ha recordat que Catalunya compta amb inversions coreanes molt importants, que "ens han ajudat a tenir una economia encara més sòlida, més internacionalitzada i més avançada, tant a la dècada de 1980, com la de 1990.” I ha afegit que amb l'obertura de l'oficina d'ACCIÓ a Seül el 2012, “aquesta relació va fer un pas endavant”.

En la intervenció, la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea ha subratllat el desplegament institucional del Govern al continent asiàtic gràcies a l'obertura de la Delegació. “És la primera al continent asiàtic i té tot el sentit que sigui a la República de Corea. Ens uneixen vincles institucionals i econòmics des de fa molts anys”, ha dit Serret.

La titular d'Acció Exterior també ha fet balanç del que va suposar l'aplicació de l'article 155 per a l'acció exterior catalana: "Va intentar desmuntar completament l'estructura de l'acció exterior de la Generalitat. Sis anys després, no només no s'ha desmantellat, sinó que ara tenim més presència institucional a tot el món que mai”.

Per part seva, el delegat del Govern a Corea del Sud ha destacat els llaços entre els dos territoris, que es van iniciar durant la dècada dels vuitanta i noranta del segle passat . “Des dels anys vuitanta, Catalunya ha impulsat relacions de caràcter institucional, social, econòmic i cultural amb les institucions públiques i privades coreanes. Les ciutats de Barcelona i Busan es van agermanar el 1983”, ha afirmat Jaeyeok Yoon Kang.

Creada el 2022, la Delegació del Govern a Corea del Sud té la missió de promoure les relacions bilaterals i afavorir la internacionalització de Catalunya en què actualment és la quarta economia asiàtica, després de la Xina, l'Índia i el Japó, i la dotzena més gran del món . La Delegació també oferirà acompanyament a la ciutadania catalana resident a la República de Corea.

"Som al món"

El Govern de Catalunya té més delegacions a l'exterior que mai, concretament, 21. Totes cobreixen institucionalment 72 països del món, entre ells tots els estats membres de la Unió Europea.

L'obertura de la Delegació del Govern a Corea del Sud és la primera del continent asiàtic, i anirà seguida de la del Japó, que ja compta amb la delegada Mònica Castellà Pujadó, que està treballant per obrir la seu a Tòquio.

L'executiu treballa per reforçar i ampliar la xarxa de delegacions els propers anys , després d'una primera fase de consolidació de les oficines existents. Entre les perspectives de desplegament, hi ha la d'avançar en la presència institucional del Govern a l'Àsia meridional i al sud-est asiàtic.

Per informar sobre el rellançament de la presència del Govern al món, el president Aragonès i la consellera Serret han presentat des de la República de Corea la campanya "Estem al món", que destaca la potència de la presència institucional de l'executiu a l'exterior .

Amb una testimoni que recorre algunes de les ciutats més rellevants del món, l'anunci expressa que Catalunya "tornem a ser a primera línia". Sota el lema "Estem al món", repassa els motius pels quals el Govern té presència institucional a l'exterior. “Per treballar, per construir, per compartir idees, per aportar solucions als problemes globals, per dir la nostra, per dialogar amb totes les cultures”, aquests són alguns dels motius que exposa la campanya.

Finalment, conclou que el Govern de Catalunya és al món "a 72 països a través d'una xarxa que no para de créixer" i, afegeix, "amb una força institucional sense precedents".

Vincles entre Catalunya i la República de Corea

La República de Corea és un país estratègic i prioritari per a l'acció exterior catalana, entre altres motius, arran de les inversions empresarials coreanes a Catalunya a les dècades dels vuitanta i noranta.

Les relacions institucionals entre Catalunya i Corea del Sud van començar amb l'acord d'agermanament entre les ciutats de Barcelona i Busan el 1983 i amb la inauguració del Consolat General de la República de Corea a Barcelona el 1988.

Les relacions comercials entre els dos territoris han crescut en els darrers anys i ja són prop de 700 les empreses catalanes que exporten de manera regular a Corea del Sud. Al mercat coreà arriben des de Catalunya principalment productes com ara la carn de porc, els productes farmacèutics i els plàstics.

A l'àmbit de l'educació, tres universitats catalanes mantenen més de 20 acords actius amb universitats coreanes, entre les quals s'inclouen tres de les universitats més prestigioses de Corea del Sud: la Universitat Nacional de Seül, la Universitat de Corea i KAIST.

Les relacions entre Catalunya i Corea del Sud han augmentat de mica en mica en els darrers anys arran de la voluntat d'ambdues parts d'impulsar el procés d'internacionalització de les respectives societats i de donar suport a les iniciatives de les empreses i entitats en un món cada cop més global .

