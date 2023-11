El jutge que investiga ' Tsunami Democràtic ' ha ofert personar-se a la família del turista francès mort d'un infart en el marc dels disturbis de tardor del 2019 a l'aeroport del Prat després de la sentència de l'1-O, perquè considera que és un pas fonamental per acreditar que aquests van influir en la seva mort, alhora que ha demanat informació a diversos organismes sobre les incidències per determinar si la seva entitat mereix la qualificació de terrorisme.

Arxiu - Avió enlairant-se de l'Aeroport de Barcelona-El Prat.

En una interlocutòria, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6, Manuel García Castellón , insisteix que el que va passar el 14 d'octubre del 2019 a l'aeroport del Prat encaixa en delictes de terrorisme perquè es tracta d'un 'hub' aeri, considerat per tant "infraestructura crítica", amb el "bloqueig del qual" es perseguia "desestabilitzar greument el funcionament (...) de les estructures econòmiques o socials de l'Estat".

Al llarg de 31 pàgines, l'instructor relata el que va passar aquell dia. Així, recalca que va començar a través d'una convocatòria de Tsunami Democràtic per xarxes socials : "Tothom a l'aeroport". Una crida, precisa, que es va traduir a l'arribada de 8.000 manifestants a les instal·lacions del Prat amb l'objectiu d'"aturar l'activitat de l'aeroport de Barcelona".

García Castellón es fa ressò dels informes policials rebuts, segons els quals, "es va aconseguir bloquejar l'entrada i la sortida de persones de vehicles de la Terminal 1", que "va quedar totalment inutilitzada". Descriu que "els assaltants van accedir a la zona d'embarcament, van aconseguir assentar-se davant de les portes per accedir als avions, impedint-hi l'accés dels passatgers, i van aconseguir bloquejar la torre de control aeri del Prat".

Sobre això últim, subratlla que, si les forces de seguretat no haguessin aconseguit aclarir l'accés per carretera a la torre de control aeri, una acció amb què els manifestants pretenien impedir el relleu dels controladors aeris, "es podria haver causat un perill per a la seguretat del trànsit aeri nacional i internacional".

Tot i això, no dubta que "l'acció va posar en perill la seguretat de l'aeroport" i la "seguretat aèria" , amb "un perill clar tant per a la integritat dels agents, com per a la dels mateixos assaltants, quan es produïa el llançament indiscriminat d'objectes des de tot arreu", un perill "extensible als viatgers" i que "es va poder materialitzar en la mort del ciutadà de nacionalitat francesa Jean Claude Scherzinger".

En aquest sentit, el magistrat destaca que, si bé la informació rebuda dels jutjats que van investigar la mort i l'informe forense parlen de mort natural per una afecció cardíaca, aquest últim també indica que "el diagnòstic d'aquesta categoria està determinat tant pels troballes patològiques com per l'historial mèdic i de les circumstàncies de la mort". "Precisament, aquestes circumstàncies van ser el col·lapse de l'aeroport", subratlla García Castelló.

En la mateixa línia, recorda les declaracions a la premsa de la filla de Scherzinger en què ha afirmat que "creu que les circumstàncies que es van donar a l'aeroport van influir en la malaltia cardíaca del seu pare" fins al punt que va arribar a dir que "la seva mort va ser per això", preguntant al periodista si podien denunciar.

Per al jutge, "aquesta circumstància posa de manifest tant que s'ha de fer l'oferiment oportú d'accions a la família del senyor Scherzinger, amb informació de què és el que poden fer, i de quina manera, com la necessitat d'obtenir la declaració de Francine Scherzinger (la seva dona, que anava amb ell aquell dia), per conèixer, de primera mà què va passar”. I amb aquesta finalitat ordena posar-se en contacte amb les autoritats franceses.

1,7 MILIONS D'EUROS DANYS ECONÒMICS



D'altra banda, l'instructor es refereix als perjudicis econòmics ocasionats per 'Tsunami Democràtic', xifrant-los almenys en 1.793.018,25 euros, en base a les valoracions enviades pel Ministeri de Transports i les mateixes companyies aèries a l'Audiència Nacional .

D'aquestes, "Vueling va ser la més afectada", amb un dany econòmic de 978.000 euros, pels 169 vols cancel·lats aquell dia , als quals se sumen els 815.018,25 euros assenyalats pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana pels danys materials i el lucre cessant, tot i que apunta que AENA va elevar aquesta xifra a 1.217.595 euros.

Així doncs, García Castellón requereix més informació a ENAIRE, entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana; a l'Agència de la Unió Europea per a la Seguretat Aèria (AESA); ia l'OTAN, a través del comandant suprem aliat a Europa (SACEUR), perquè necessitin les incidències registrades aquell dia al Prat i en el trànsit aeri nacional i internacional.

També demana informació al Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) sobre "totes les incidències mèdiques comptabilitzades" aquesta jornada i, en concret, sobre "tots els registres que tinguin d'aquell dia on es continguin les circumstàncies relatives a la mort de Jean Claude Scherzinger" , mateix requeriment que fa al 112, mentre que a l'Hospital de Bellvitge, on se'l va traslladar en helicòpter, li demana l'historial mèdic complet del ciutadà francès.

JORNADA DE REFLEXIÓ



Finalment, l'instructor afegeix que "la investigació ha permès comprovar que Tsunami Democràtic va intentar influir en el procés electoral", de manera que "el dia 1 de novembre del 2019, amb motiu de les Eleccions Generals previstes per al dia 10 de novembre , va convocar a través de Twitter i Telegram els seus seguidors a desobeir la Junta Electoral Central (JEC)".

En concret, recorda que durant la jornada de reflexió del dia 9 de novembre es van organitzar "una sèrie d'activitats culturals, polítiques i festives a totes les ciutats, pobles i barris del territori de la comunitat autònoma catalana, pretenent, amb això, interferir en el procés electoral".

Referent a això, s'adreça a la JEC perquè informi "sobre les actuacions realitzades en relació amb els fets que van tenir lloc a la jornada de reflexió", especificant si "es va arribar a efectuar algun requeriment per impedir que es desenvolupessin aquests actes, a qui i el resultat"; a l'Ajuntament de Barcelona ia la Delegació del Govern perquè informin sobre els actes autoritzats; ia la Guàrdia Urbana, sobre les actuacions dutes a terme.

En qualsevol cas, encarrega a la Guàrdia Civil que investigui si durant els actes celebrats a la jornada de reflexió "es van efectuar proclames, discursos, missatges o qualsevol altre acte de naturalesa política expressament prohibit per la LOREG".