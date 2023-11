L'exlíder de Podem Pablo Iglesias ha dit que es penedeix d'haver "lliurat tant de poder" a la líder de Sumar i vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz , quan compartien formació.

Pablo Iglesias amb Yolanda Díaz @ep

Ho ha dit en una entrevista del 'DiarideBarcelona.cat' aquest dilluns en preguntar-li si se'n penedeix d'afavorir el seu lideratge: "Sí. Em penedeixo d'haver-li entregat tant de poder sense haver deixat lligat un procés democràtic" .

"Confiava en ella i confiava que obria un procés democràtic, que respectaria el pes democràtic de Podem. És clar que me'n penedeixo. Ha treballat per destruir Podem aliant-se amb mafiosos i amb els seus enemics més evidents", ha afegit en la mateixa resposta.

Iglesias també ha dit que hauria pres "moltíssimes" decisions diferents: no s'hauria presentat a les eleccions europees, ia més ha dit que moltes decisions personals han estat molt dures i que s'han decebut amb companys que també eren amics.

"NO REPETIRIA"



Assegura que "no repetiria" els primers anys de Podem, que li han comportat perdre la intimitat, portar escorta i ésser objecte permanent d'agressivitat mediàtica, en les seves paraules.

Sí que considera un encert que Podem entrés al Govern el 2019, "i la prova és que sense govern no existiria Yolanda Díaz però tampoc Irene Montero o Ione Belarra", i ha valorat que l'Executiu dóna experiència de gestió i els va permetre veure de molt més a prop les estructures de l'Estat.

Per això, ha afirmat que “una esquerra que no aspiri a ser Estat no té possibilitats de transformar pràcticament res. Els independentistes catalans han entès que el dret a decidir passa per guanyar una batalla política dins de l'Estat espanyol. Des de fora és impossible”.

COM CONCÓRRER A LES EUROPEES



En preguntar-li si Podem es presentarà sola a les eleccions europees, ha contestat que la decisió correspon al partit : "Però a mi em sembla que és una possibilitat. Podem ha de tornar a ser una opció electoral autònoma. S'ha de fer visible", encara que es descarta com a candidat.

Sobre el futur de Podem, ha afegit: "Qualsevol possibilitat d'acord amb altres formacions polítiques passarà per l'existència d'unes primàries obertes, però sospito jo que no estan gaire per la feina els partits de Sumar".