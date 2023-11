Foto: @EP

El PSOE ha renovat la seva imatge a l'inici de la nova legislatura en incorporar la bandera nacional al lema del partit: 'Espanya avança'. El canvi es produeix després del nomenament del nou Govern i enmig d'un clima de tensió social per la llei d'amnistia i els pactes amb l'independentisme.

El PSOE ha decidit incorporar aquest símbol nacional a la seva imatge corporativa, que apareix a les seves comunicacions oficials, i al seu perfil a les xarxes socials. La nova imatge també presideix la sala on es reuneix la Comissió Executiva Federal, on fins ara es llegia 'Sempre adelante'.

El lema 'Espanya avança' no és nou, el PSOE ja el va utilitzar durant la campanya electoral de les eleccions generals del 23 de juliol i també en la presentació de l'acord per a un Govern de coalició amb Sumar, que van formalitzar Pedro Sánchez i Yolanda Díaz a finals d'octubre al Museu Reina Sofia.

Ara es recupera com a imatge del partit juntament amb la bandera espanyola, una renovació que ja es va poder veure a l'acte celebrat aquest diumenge a IFEMA (Madrid) on van acudir més de 9.000 militants i simpatitzants de tot Espanya, tots els ministres socialistes i la gran majoria de líders territorials, amb la principal absència del president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page.

El PSOE va organitzar aquest acte per reivindicar el Govern que s'acaba de formar i alhora mostrar una imatge de força i unitat després d'un mes amb protestes diàries davant la seu nacional del partit al carrer Ferraz i manifestacions massives contra la llei damnistia pactada amb els independentistes catalans a canvi del suport a la investidura de Sánchez.

De fet, a l'acte d'IFEMA hi havia nombroses banderes d'Espanya i de la Unió Europea, les mateixes que han onejat en les protestes contra l'amnistia. La més nombrosa es va produir el 18 de novembre passat a la Plaça de Cibeles (Madrid)i va estar ple d'aquestes ensenyes.

Pel que fa a això, fonts socialistes donen normalitat a l'ús de la bandera espanyola en actes de partit, encara que subratllen que el PSOE fa gala de la insígnia "completa", mentre que en algunes concentracions davant la seu de Ferraz se n'han vist algunes amb l'escut constitucional retallat i fins i tot amb l'àliga imperial de la dictadura franquista.

Sánchez va respondre a les crítiques afirmant que fins i tot els que protesten s'acabaran beneficiant de la llei d'amnistia perquè viuran en un país més unit i cohesionat, segons va indicar durant el discurs d'aquest diumenge. Davant el clima de tensió, va receptar "molta calma" i fins i tot va recórrer a un lema de la Segona Guerra Mundial 'Keep calm and carry on', és a dir 'Mantén la calma i segueix endavant'.

En aquest sentit, fonts socialistes assenyalen que són conscients que el debat sobre l'amnsitia continua viu, però el Govern i el partit intentaran girar full posant el focus en l'àmbit econòmic i social, amb diverses mesures d'aquest àmbit que s'han de portar a a curt termini, com la pròrroga del paquet anticrisi que venç el 31 de desembre, la pujada de les pensions o l'increment del salari mínim interprofessional.