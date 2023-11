El regidor del govern de Jaume Collboni, Lluís Rabell , va anunciar la setmana passada que deixava temporalment l'Ajuntament de Barcelona per motius de salut, segons ha anunciat ell mateix aquest dimarts en un missatge de 'X'.

Lluis Rabell - FACEBOOK

"Una visita mèdica rutinària ha detectat una presència no desitjada al meu organisme. Toca passar per quiròfan sense dilació i seguir un tractament reglat" , ha afirmat Rabell, que ha apuntat que els seus companys de govern, gerència i equips col·laboradors es faran càrrec de les seves responsabilitats .

Ara el polític ha anunciat al seu compte de Facebook que s'està recuperant a l'Hospital Clínic de Barcelona després de ser sotmès a una cirurgia maxil·lo facial que li ha fet estar "12 hores de quiròfan". Ha estat una "cirurgia dura i complexa", ha remarcat Rabell en un missatge recollit per CatalunyaPress .

El regidor i col·laborador d'aquest diari ha volgut expressar el seu “agraïment i admiració al personal de l'UCI”, que per a Rabell és “un equip de 10”.

De la mateixa manera, en la seva incansable lluita per la justícia social, Rabell ha volgut recordar els que pitjor ho estan passant en aquests moments: "No puc per menys que pensar en els que exerceixen el mateix noble ofici a Gaza, a Ucraïna oa les guerres oblidades que el desordre global ha sembrat al planeta. Elles i ells són el pressentiment de la civilització. Aquí, representen una de les conquestes socials i democràtiques més grans del nostre país", ha sentenciat en una publicació de Facebook.