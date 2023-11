Arxiu - Façana de l'Audiència Nacional / @EP

L' Audiència Nacional ha ofert a l' Advocacia de l'Estat personar-se en la causa en què s'investiga Tsunami Democràtic pel seu paper en els disturbis que van seguir la sentència del Suprem que va condemnar els líders del 'procés' independentista català a la tardor de 2019 pels "danys produïts" als incidents a l'aeroport del Prat.

Així es desprèn d'una diligència d'ordenació de divendres passat, en què es fa al·lusió als successos esdevinguts el 14 d'octubre del 2019 a la infraestructura esmentada.

Precisament aquest mateix dilluns el jutge Manuel García Castellón ha relatat el que va passar aquell dia en una de les seves resolucions. Tot hauria començat mitjançant una convocatòria de Tsunami Democràtic per xarxes socials: "Tothom a l'aeroport". Una crida, detalla, que es va traduir a l'arribada de 8.000 manifestants a les instal·lacions del Prat amb l'objectiu d'"aturar l'activitat de l'aeroport de Barcelona".

El titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 es fa ressò dels informes policials rebuts, segons els quals, "es va aconseguir bloquejar tant l'entrada i la sortida de persones de vehicles de la Terminal 1", que "va quedar totalment inutilitzada". Detalla que "els assaltants van accedir a la zona d'embarcament, van aconseguir assentar-se davant de les portes per accedir als avions, impedint-hi l'accés dels passatgers, i van aconseguir bloquejar la torre de control aeri del Prat".

Sobre això últim, subratlla que, si les forces de seguretat no haguessin aconseguit aclarir l'accés per carretera a la torre de control aeri, una acció amb què els manifestants pretenien impedir el relleu dels controladors aeris, "es podria haver causat un perill per a la seguretat del trànsit aeri nacional i internacional".

D'altra banda, l'instructor es refereix als perjudicis econòmics ocasionats per 'Tsunami Democràtic', xifrant-los almenys en 1.793.018,25 euros, en base a les valoracions enviades pel Ministeri de Transports i les mateixes companyies aèries a l'Audiència Nacional .

D'aquestes, "Vueling va ser la més afectada", amb un dany econòmic de 978.000 euros, pels 169 vols cancel·lats aquell dia, als quals se sumen els 815.018,25 euros assenyalats pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana pels danys materials i el lucre cessant, tot i que apunta que AENA va elevar aquesta xifra a 1.217.595 euros.