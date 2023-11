El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervé durant el Congrés Autonòmic del PP, al Recinte Firal, el 25 de novembre de 2023, a Albelda d'Iregua, La Rioja (Espanya).

El president del PP , Alberto Núñez Feijóo , proposarà dijous que ve al Comitè Executiu Nacional el nomenament de Miguel Tellado com a portaveu parlamentari del Grup Popular al Congrés i el de Carmen Fúnez com a nova vicesecretaria d' Organització del PP després de la marxa de Tellado a la Cambra Baixa, segons han informat fonts del partit.

Amb el PP a l'oposició, el paper del portaveu parlamentari al Congrés és un lloc clau i Feijóo ha optat per Tellado, una persona de la seva màxima confiança que ja el va acompanyar com a secretari general del PP gallec entre el 2016 i el 2022.

ALGUNS SECTORS VINE A TELLAT UN "DUR" PER A LA NOVA ETAPA



Tellado, llicenciat en Ciències Polítiques, compta amb àmplia experiència política al costat de Feijóo, ja que va ser director de les dues darreres campanyes electorals a Galícia, on Feijóo va aconseguir majories absolutes. A més, ha estat portaveu del PP a Galícia, diputat autonòmic des del 2012 al 2022 i senador per designació autonòmica a la XIV legislatura.

A les generals del 23 de juliol, va aconseguir escó per la Corunya al Congrés i ara serà el portaveu parlamentari d'un Grup Parlamentari de 137 diputats . Segons 'Gènova', la vida parlamentària "tindrà molta rellevància en aquesta legislatura, la primera en què el primer partit d'Espanya, el que va guanyar les eleccions", "no presideix el Govern de la nació".

En alguns sectors del PP, s'ha vinculat Tellado més amb un "perfil dur", en línia amb l'oposició "ferma" i "contundent" contra el Govern de Pedro Sánchez que exercirà a partir d'ara la formació que lidera Feijóo.

FÚNEZ DEIXA POLÍTIQUES SOCIALS PER ENCARREGAR-SE D'ORGANITZACIÓ



El lloc que deixa vacant Miguel Tellado en Organització serà ocupat per Carmen Fúnez , que fins ara dirigia la Vicesecretaria de Polítiques Socials i Repte Demogràfic. Aquest moviment obligarà Feijóo a buscar un recanvi per a l'àrea social, un lloc que només ocupava des del març, quan va substituir Carmen Navarro.

Fúnez, que va encapçalar la llista per Ciudad Real a les passades generals del juliol i s'ha convertit en una persona de la màxima confiança de Feijóo, va ser presidenta de Noves Generacions del PP entre el 2001 i el 2006 i ha estat a més parlamentària al Senat. En el passat va treballar a més amb els equips de Juanma Moreno i Soraya Sáenz de Santamaría.

A partir de dijous que ve, Fúnez portarà les regnes de la Vicesecretaria d'Organització del PP, de manera que serà l'encarregada de "dinamitzar i millorar l'estructura del partit tant a Espanya com a l'exterior, així com de la formació dels actius polítics del PP, de la millora dels sistemes de participació dels afiliats i de la implantació de l'estratègia electoral a tot el territori", segons fonts del partit.

EL COMITÈ EXECUTIU ES REUNEIX DIJOUS PER APROVAR ELS CANVIS



El mateix Feijóo va anunciar aquest diumenge que ha convocat el 30 de novembre una reunió del Comitè Executiu Nacional del PP per ratificar els canvis a l'organigrama del partit. Segons ha explicat, el seu propòsit és comptar en aquesta nova etapa amb un equip "ampliat", "rejovenit" i "amb noves idees i enfocaments".

A més, Feijóo ha subratllat aquests dies que amb aquests "ajustaments" a l'estructura del PP el que busca és "incorporar algunes persones i enfortir l'equip de direcció del partit i els grups parlamentaris".

De moment, aquest dissabte va confirmar que Gamarra deixaria el portaveu del Congrés per encarregar-se de la Secretaria general del PP "a temps complet" . I aquest dilluns, ha fet un pas més en avançar 'Gènova' els noms de Tellado i Fúnez a la portaveu del Congrés i la Vicesecretària d'Organització.

DIVERSES INCÒGNITES ENCARA PER BUIR



No obstant, encara queden força incògnites per aclarir com per exemple quin paper jugarà Elías Bendodo en aquesta nova etapa al partit. El diputat malagueny, que va ajudar Juanma Moreno a aconseguir arribar al Govern de la Junta d'Andalusia, va fer el salt a Madrid l'abril del 2022 per incorporar-se a l'equip de Feijóo com a coordinador general del PP.

Cal veure si Feijóo el manté a 'Gènova' en aquesta responsabilitat, en una altra de similar o si, per contra, el reubica al Grup Popular. De fet, a les files del PP algunes fonts no descarten la possibilitat que pogués ser el portaveu del Grup Popular al Senat si és designat senador per designació autonòmica, una Cambra en què va passar l'últim any abans de ser elegit diputat.

Tot i això, altres fonts del PP asseguren que Feijóo optarà per una dona com a nova portaveu al Senat en substitució del veterà Javier Arenas. Tot i l'hermetisme del seu líder, alguns fins i tot s'atreveixen a donar noms, com la madrilenya Paloma Martín, l'avilès Alicia García o els ciutadanes Rosa Romero.

QUI SERÀ EL SUBSTITUT DE PERE ROTLLAN A GÈNOVA?



A més, el president del PP haurà de fer conèixer qui ocupa la Vicesecretaria de Política Territorial del partit, un lloc del qual s'encarregava Pedro Rollán fins que va ser designat president del Senat el mes d'agost passat.

L'actual vicesecretari d'Acció Institucional del PP, Esteban González Pons , també va aparèixer a les travesses com a possible portaveu al Congrés, una opció que avui ja ha quedat descartada. Caldrà veure si Feijóo el confirma en el futur en les seves funcions o si per contra té pensada tornar a Brussel·les a les eleccions europees del juny, una opció que defensen algunes fonts del partit.

Tots aquests canvis al PP aniran acompanyats de moviments de segons nivells al Congrés i al partit que, previsiblement, donarà a conèixer Feijóo dijous davant el Comitè Executiu del PP, un òrgan al qual també acudeixen els 'barons' territorials.