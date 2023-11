El Congrés comença a analitzar les activitats privades que han declarat els diputats elegits a les eleccions del passat 23 de juliol per veure si els atorga o no la compatibilitat per compaginar-les amb la seva tasca parlamentària.

Ho farà la Comissió de l'Estatut del Diputat en què serà la primera reunió d'aquesta legislatura des que es constituís el 25 d'octubre passat sota la presidència del popular Manuel Cobo. La vicepresidència l?ocupa la socialista Maribel García López i la secretaria, José María Sánchez García, de Vox.

La resta de grups compta amb un representant cadascun en aquest òrgan que, si escau, també s'ocuparà de tramitar els suplicatoris que el Congrés pugui enviar a la Cambra aquesta legislatura si vol investigar algun dels seus membres.

Un cop aprovi el seu dictamen amb aquesta primera tanda de compatibilitats, la Comissió de l'Estatut del Diputat, que es reuneix a porta tancada, haurà d'elevar al Ple el text per ratificar-lo.

Els diputats poden compatibilitzar l'escó amb l'exercici de la seva professió (solen abundar els qui es dediquen a l' advocacia i la docència) i també amb la gestió de societats de diferent índole, la participació en conferències i seminaris, o el desenvolupament d'altres activitats de caràcter públic com a ésser membres del Govern, alcaldes o regidors.

NO COBRAR DEL SECTOR PÚBLIC

Els qui ocupin càrrecs locals no podran fer-ho en règim de dedicació exclusiva ni percebre retribució més enllà de les dietes per l'assistència a reunions dels òrgans de la corporació.

Els que siguin funcionaris públics, per la seva banda, han de passar a la funció de serveis especials per exercir com a diputats i no podran cobrar més retribucions que les del Congrés encara que sí els complements que li corresponguin per antiguitat a la funció pública.

En el cas dels qui es dediquen a la docència o la investigació s'atorga la compatibilitat quan aquesta activitat es fa a temps parcial o amb caràcter extraordinari. Amb caràcter general es permet als professors associats a temps parcial, els quals poden cobrar indemnitzacions.

També s'autoritza als diputats l'exercici de les seves professions (advocacia, medicina o farmàcia, entre d'altres) sempre que no percebin honoraris o qualsevol altra forma de remuneració del sector públic i aquesta activitat no impliqui un menyscapte de la seva tasca parlamentària.