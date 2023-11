Olmedo (a l'esquerra) en un lliurament de premis. Foto: Europa Press

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha escollit per ocupar el càrrec de secretari d'Estat de Justícia Manuel Olmedo, que durant el mandat de Pilar Llop ha exercit al Ministeri com a secretari general per a la Innovació i Qualitat del Servei Públic de Justícia.

Segons ha avançat El País i han confirmat a Europa Press fonts governamentals, que detallen que la proposta de nomenament serà realitzada aquest dimarts 28 per Bolaños a la reunió del Consell de Ministres.

Així mateix, per reemplaçar Olmedo en Innovació i Qualitat del Servei Públic de Justícia, Bolaños proposarà a Sofia Puente, des de gener de 2020 directora general de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

Olmedo rellevarà Tontxu Rodríguez en el càrrec, fins al seu anterior nomenament el desembre del 2021 va exercir com a magistrat des del 2015 d'adscripció territorial del Tribunal Superior de Justícia de Madrid i destinat a l'Audiència Provincial de Madrid i als jutjats penals de Móstoles.

Anteriorment, del 2009 al 2015, va ser lletrat del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i cap de Selecció de l'Escola Judicial. Com a jutge, del 2003 al 2009 va estar destinat als jutjats de Primera Instància i Instrucció a Barcelona, Astúries i Madrid.

Per la seva banda, Puente va entrar a la carrera fiscal el 1996 i va exercir a Cadis, Plasència, Zamora, Palència i Valladolid. A més, va exercir el lloc de Fiscal Delegada de Violència sobre la Dona, entre el 2010 i el 2012 va ser Directora del Centre d'Estudis Jurídics i entre el 2014 i el 2018 va ser vocal del Consell Fiscal.