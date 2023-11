Alberto Casero / @EP

L'exalcalde de Trujillo Alberto Casero ha estat condemnat a un any i nou mesos de presó per un delicte continuat de prevaricació i malversació a la seva etapa com a regidor de la localitat cacerenca. A més a més, ha estat inhabilitat per ocupar qualsevol càrrec electe durant 6 anys, i haurà d'indemnitzar a l'ajuntament trujillano la quantitat de 70.000 euros més els interessos meritats des de la data de comissió dels delictes.

Aquest és l'acord de conformitat al qual les parts han arribat aquest dimarts a la vista prèvia que s'ha celebrat a l'Audiència Provincial de Càceres, on el també exdiputat al Congrés la legislatura passada, ha arribat una mica abans de les 9, 30 hores i no hi ha estat ni una hora, després d'assolir un acord entre el Ministeri Fiscal i l'advocat de la defensa.

El seu advocat defensor ha sol·licitat la suspensió de la pena de presó, que ha estat acordada pel tribunal, el president del qual li ha advertit que no podrà cometre cap delicte en el termini de 5 anys, perquè es podria revocar la suspensió de la presó.