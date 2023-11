EL 7% DELS VOTANTS DE JUNTS REBUTJENT L'AMNÍSTIA/ @EP

Dos de cada tres ciutadans de l'Estat (65,9%) es mostren contraris a l'amnistia acordada entre el PSOE i l'independentisme, segons l'enquesta Política d'Espanya del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) elaborada per a El Periódico.

Entre els partits independentistes, el 100% dels votants d'ERC consultats avalen l'amnistia, mentre que entre els votants de Junts ho fan en un 93%.

L'amnistia té el suport del 55,8% dels espanyols que es consideren d'esquerres, mentre que un 33,1% hi està en contra. Pel que fa al centreesquerra, un 48,9% s'hi mostra en contra, mentre que un 43,4% hi dona suport.

Els catalans són els ciutadans de l'Estat que més suport donen a l'amnistia un 55,2%, mentre que un 32,4% s'hi mostra en contra. Al País Basc hi ha un 43,8% dels ciutadans que hi dona suport, mentre un 41,6% hi està en contra.

Pel que fa a la resta de l'Estat, el clamor contra l'amnistia és rotund i oscil·la entre el 54,5% dels gallecs que la rebutgen, fins al 85,7% de Castella i Lleó.

ELS HOMES REBUTGEN MÉS L'AMNÍSTIA QUE LES DONES



Pel que fa a les franges d'edat, els més joves i més grans són els que rebutgen menys aquesta mesura acordada entre el PSOE i l'independentisme. Entre els 18 i 29 anys, i a partir dels 60, 6 de cada 10 donen suport a l'amnistia, mentre que un terç s'hi oposen.

El desacord creix fins al 69% entre els votants de 45 a 59 anys (el 25% hi estan a favor) i fins al 72% en la franja de 30 a 44 anys (el 20,6% hi estan a favor).

Per sexes, l'amnistia genera més oposició entre els homes que entre les dones. El 70,8% dels homes rebutgen el perdó judicial als independentistes i el 24,5% hi donen suport, mentre que el 61,3% de les dones deploren la mesura i el 28,8% l'avalen.