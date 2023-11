Catalunyapress congresokokok

La Mesa del Congrés ha rebutjat aquest dimarts, amb els vots del PSOE i Sumar, la petició del PP que l'òrgan de govern recaptés l'opinió del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Consell Fiscal sobre la proposició de llei d'amnistia que el PSOE ha pactat amb els independentistes d?ERC i Junts.

Segons han informat fonts populars, els seus representants a la Mesa han defensat la conveniència que l'òrgan de govern dels jutges i també els fiscals es pronunciïn sobre una llei tan rellevant com la que busca amnistiar els encausats en el procés independentista català i que, des del punt de vista, és inconstitucional.

La petició d'aquest tipus d'informes és preceptiva en el cas dels projectes de llei, però no quan són proposicions de llei, que és la via que ha utilitzat el PSOE per tramitar la norma al Congrés.

NO ÉS DEL PSOE, SINÓ DEL GOVERN



Precisament, el PP insisteix que va ser el ministre Félix Bolaños i no el portaveu Patxi López qui es va encarregar de presentar la iniciativa en una roda de premsa al Congrés. Aleshores era ministre de la Presidència en funcions i ara ha assumit també la cartera de Justícia per assegurar-ne l'aplicació.

I remarquen que el mateix Bolaños va explicar que es tractava d'un "projecte de llei" que es "vehiculitzava a través d'una proposició de llei", de manera que, argumenten, hauria de comptar amb aquests informes del CGPJ i el Consell Fiscal.

El PP sosté que tots dos òrgans podrien ajudar a aclarir dubtes i aclarir alguns dels termes continguts en la proposició de llei i denuncia la negativa dels grups que conformen el govern de coalició.

També Vox ha sol·licitat que es demani informe al CGPJ , però ho va fer aquest dilluns sense que donés temps que l'assumpte s'inclogués a l'ordre del dia de la reunió de la Mesa d'aquest dimarts. La petició s'estudiarà previsiblement la setmana vinent i seguirà el mateix recorregut.

VIA LLIURE PER ANAR AL TC

A més, la Mesa del Congrés ha elevat a la Junta de Portaveus l'escrit de reconsideració presentat pel PP contra la qualificació de la Llei d'Amnistia . Els populars sostenen que es tracta d'un text inconstitucional i volen que l'òrgan de govern de la Cambra revoqui la seva decisió de donar llum verda a la seva tramitació.

La Mesa prendrà una decisió definitiva sobre aquest recurs després d'escoltar la Junta de Portaveus , que no preveu reunir-se fins a la setmana que ve. En qualsevol cas, la petició del PP no té aspecte de tirar endavant, ja que tant a la Junta com a la Mesa són majoria els partidaris que la proposició de llei continuï la seva tramitació al Congrés.

Un cop la Mesa del Congrés rebutgi definitivament el recurs de reconsideració del PP, els populars tindran via lliure per recórrer en empara davant del Tribunal Constitucional la qualificació de la llei d'amnistia.