Reunió entre el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán i l'expresident de Catalunya, fugit a Bèlgica, Carles Puigdemont @ep

PSOE i Junts es reuniran a Ginebra (Suïssa), a la primera trobada entre les dues formacions després que tanquessin un acord per a la investidura de Pedro Sánchez i una organització farà de verificador internacional, segons indiquen fonts socialistes. D'aquesta manera, els de Puigdemont portaran la iniciativa a la negociació entre Catalunya i l'Estat, deixant el Govern encapçalat per ERC - i l'escollit democràticament pel Parlament de Catalunya- en un paper secundari.

Tot i que la intenció inicial era que la reunió es dugués a terme aquesta setmana i començar les converses al mes de novembre, finalment es durà a terme més endavant. Des del PSOE defensen establir aquest mecanisme de verificació perquè tots dos partits parteixen de posicions totalment antagòniques , segons assenyalen, perquè Junts vol un referèndum d'autodeterminació mentre que els socialistes aposten per desenvolupar l'Estatut d'Autonomia català de l'any 2006.

La delegació del PSOE l'encapçalarà el secretari d'Organització, Santos Cerdán , segons va avançar el president del Govern, Pedro Sánchez durant el viatge a Israel i Palestina en conversa informal amb els periodistes. El 'número tres' del PSOE ja va estar al capdavant de la negociació amb Junts i es va traslladar a Brussel·les durant diversos dies per tancar definitivament el pacte.

En la conversa amb mitjans de comunicació Sánchez també va defensar que la inclusió d'un mecanisme de verificació en el diàleg amb Junts pot ser d'ajuda atesa la "desconfiança" existent entre aquest partit i el PSOE. Les fonts socialistes consultades apunten que aquest paper no el durà a terme una persona "amb noms i cognoms" sinó una organització que es dedica a fer aquest tipus de feines de mediació.

Després de la firma, des de Junts van revelar que les reunions es duran a terme fora d'Espanya , es realitzaran mensualment i hi participarà l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont , que fa sis anys que és a Bèlgica.

PER ERC NO ÉS "IMPORTANT"

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha afirmat que no és "important" l'ordre en què el Govern central celebri reunions sobre els acords d'investidura, en ser preguntada per si us preocupa que l'Executiu central es reuneixi abans amb Junts que amb la Generalitat.

"Això no és una carrera, no és una competició. L'important és treballar amb discreció i aconseguir resultats. És una carrera de fons" , ha afirmat en roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, juntament amb el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i el de Salut, Manel Balcels.

La portaveu ha insistit que "l'ordre no és important", i també ha negat que la decisió del Govern d'obrir-se a incloure Junts a la taula de diàleg sigui una decisió partidista, després de les acusacions eurodiputat de Junts Toni Comín. .

ELS REPUBLICANS APOSTEN PER LES COMISSIONS BILATERALS

Si a Junts aposten per una taula de negociació amb un verificador, el Govern d'ERC aposta per comissions bilaterals que garanteixin el compliment dels acords aconseguits a la investigació. Plaja ha avisat que si els acords no es compleixen, “la legislatura tampoc ho farà”.

El Govern ha actualitzat els membres que formaran part de les comissions bilaterals amb el Govern central, després de la constitució d'un nou Executiu amb la investidura de Sánchez, i l'objectiu d'aquests nomenament és "preparar-se per a la nova tapa política" que comença en aquesta legislatura.

Per part del Govern, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà , liderarà la Comissió Bilateral i la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat; la consellera dEconomia, Natàlia Mas presidirà la Mixta dAfers Econòmics i Fiscals, i la consellera de Territori, Ester Capella , encapçalarà la dInfraestructures.

Plaja ha explicat que abans de cada reunió bilateral, el Govern es posarà en contacte "pels canals habituals" amb els grups parlamentaris i celebrarà reunions prèvies perquè puguin compartir idees sobre temes rellevants, ha dit textualment.

La portaveu de la Generalitat ha detallat que es valorarà si tractar a les reunions els suggeriments i aportacions dels grups, tenint en compte l'ordre del dia, "que és acordat", ha recordat.