La façana del Congrés dels Diputats. Foto: Europa Press

El rei Felip VI, acompanyat de la Reina Letizia i la Princesa d'Astúries, obrirà aquest dimecres 29 de novembre la quinzena legislatura en una Sessió Plenària solemne que reunirà al Congrés diputats i senadors amb l' absència anunciada dels independentistes, que tornaran a plantar el cap de lEstat. Serà el primer discurs polític de Felip VI després de la presentació de la llei d'amnistia rebutjada pel PP i Vox i després dels pactes que el PSOE va signar amb ERC i Junts.

L'Obertura Solemne de la legislatura se celebrarà 4 mesos després de les eleccions generals del 23 de juliol, en què van sortir elegits els actuals diputats i senadors, però és que aquesta cerimònia se sol endarrerir fins a la formació del Govern.

Després de la investidura de Pedro Sánchez, el nou Govern de coalició estrenarà el banc blau de l'hemicicle en una cerimònia institucional, ja que per al jurament de la Princesa Leonor encara hi havia els ministres en funcions. I ara ja no hi haurà membres de Podem en aquests escons reservats a l'Executiu, ja que la coalició estarà representada pels cinc ministres de Sumar.

SOCIS D'INVESTIDURA

Com el febrer del 2020, els independentistes tornaran a desmarcar-se d'aquest acte en no reconèixer la figura del Cap de l'Estat que es regula a la Constitució del 1978. Esquerra Republicana (ERC), Bildu i el Bloc Nacionalista Gallec, socis d'investidura de Pedro Sánchez, ja van avançar a Europa Press que no pensen acudir a aquest acte ia la seva absència és previsible que s'hi afegeixi la de Junts, l'altra formació que declina acudir a les rondes de consultes al Palau de la Zarzuela.

En aquella obertura solemne de legislatura, aquests partits van escenificar el seu rebuig amb una compareixença conjunta al Congrés demanant a la Monarquia que s'"aparti" de la política. I és que tant els independentistes catalans i bascos com els nacionalistes gallecs es declaren republicans i no solen participar a cap acte relacionat o amb presència del Rei.

En els darrers temps, cap d'ells ha acudit a les diferents rondes de consultes que Felip VI ha convocat per buscar candidat a la Presidència, i el 31 d'octubre passat van fer el mateix amb la cerimònia de jura constitucional de la seva filla, la Princesa Leonor .

Qui sí que estarà representat aquest dimecres és el PNB, que fa unes setmanes es va esborrar del jurament de la Princesa d'Astúries. Això sí, serà una presència limitada perquè els nacionalistes bascos tenen intenció d'acudir a l'hemicicle, però no a la desfilada militar, ja que consideren que no té sentit que les Forces Armades participin en un acte parlamentari.

A diferència de l'acte de jurament de Leonor de Borbó, aquest dimecres sí que s'espera la presència de Sumar, ja que sostenen que aquesta obertura solemne és un acte parlamentari i no monàrquic. El febrer del 2020 també hi van ser presents els membres d'Unidas Podemos, i fins i tot els seus ministres van aplaudir el Rei quan va demanar afrontar la legislatura amb "diàleg" i fins al llavors portaveu de Podem, Pablo Echenique, va elogiar la seva "valentia".

I és que l‟acte central d‟aquesta cerimònia és el discurs del Cap de l‟Estat amb què declara oberta la legislatura. Es tracta d'una intervenció amb un alt contingut polític, donat l'escenari i l'audiència, i en aquesta ocasió arriba després dels pactes del PSOE amb Sumar, independentistes i nacionalistes que van incloure l'aprovació d'una Llei d'Amnistia per a tots els encausats per la consulta sobiranista del 2014 i el referèndum il·legal del 2017 i altres episodis dels últims 10 anys.