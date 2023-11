El magistrat del TS Pablo Llarena surt del Tribunal Suprem / @EP

El magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena , ha reivindicat el principi d'igualtat davant la llei en supòsits en què es produeixin els mateixos comportaments: “Una societat democràtica no pot assumir que els seus membres no siguin iguals davant la llei”.

Així s'ha expressat el magistrat i jutge instructor del 'procés' durant el seu discurs a l'acte de lliurament de la distinció 'Balança d'Or' de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid, que s'ha celebrat a la Reial Casa de Correus de Madrid, i que ha estat atorgada per la seva "extraordinària contribució al món de la justícia ia l'Estat de Dret".

Llarena ha defensat que "de la mateixa manera que una societat democràtica no pot assumir que els seus membres no siguin iguals davant la llei, el sistema de Justícia penal no pot assumir que un ciutadà perdi la seva llibertat en supòsits en què altres no van merèixer sanció pel mateix comportament".

A parer seu, "quan es desactiva l'aplicació de la llei per a alguns" i s'imposa presó per als altres ciutadans que realitzen les mateixes conductes "la societat queda presentada en el dubte i el privilegi", ha insistit.

En aquest sentit, ha sostingut que l'actuació judicial s'ha de regir sense desviar-se del que la llei té previst "ja que altrament la llei es converteix en una partitura amb acords variables i només condueix a respostes dispars i discriminatòries", ha llançat.

Al fil, ha posat èmfasi que el respecte de la sobirania popular "exigeix" que els que cometin un delicte se sotmetin al principi de legalitat i ha defensat en aquest sentit la intervenció de jutges i magistrats.

A l'acte també s'ha lliurat una Menció Honorífica , a títol pòstum, als familiars de Ramón Rodríguez Arribas, vicepresident emèrit del Tribunal Constitucional, magistrat del Tribunal Suprem, un dels fundadors de l'Associació Professional de la Magistratura, i col·laborador a la Revista ICPM, que ha estat recollit pel seu fill visiblement emocionat.

Així mateix, hi han estat presents l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; l'expresident del Tribunal Suprem i expresident del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; el president del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, a més de magistrats del TS i directors generals de la CAM, entre d'altres.