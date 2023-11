En el discurs, Felip ha reivindicat la Carta Magna. Foto: Europa Press

Felip VI ha defensat davant les Corts Espanya com a nació i com a "realitat compartida" i ha reivindicat que la defensa de la Constitució no suposa "mirar enrere amb nostàlgia" sinó reafirmar l'assoliment que va suposar la Carta Magna.

Davant de diputats i senadors, entre els quals no hi havia els representants d'ERC, Junts, EH Bildu i BNG, el monarca ha destacat que "des de fa segles Espanya ha estat una realitat compartida i edificada per dones i homes de diversa procedència social o geogràfica amb ideologies diferents" però amb la idea compartida d'"un país millor per a tots".

El monarca, que ha estat acompanyat per la Reina Letizia i la Princesa d'Astúries, en l'obertura solemne de la XV legislatura, ha posat en valor la Constitució com a "marc democràtic" i que recull tota una sèrie de valors que "no estan ancorats en el passat i que s'han de projectar permanentment cap al futur”.

La Constitució "estableix la llibertat, la igualtat, la justícia i el pluralisme polític com a valors en què es basa la nostra convivència democràtica", ha recordat, subratllant que a la Transició van ser determinants "la recerca de l'enteniment, el reconeixement de les nostres diferències unit al mutu respecte com a ciutadans, la certesa que només superant les divisions tenen una base segura les llibertats i els drets”.

LA TRANSICIÓ COM A FONT DE MOTIVACIÓ



Alhora, ha sostingut que "reivindicar el profund significat" de la Transició, un "moment històric" que és "constant font de motivació", "no és, en absolut, mirar enrere amb nostàlgia" sinó que és "una orgullosa i conscient reafirmació de les nostres millors capacitats com a país i del "millor assoliment" que representa la Constiutució.

En opinió de Felip VI, Espanya va aconseguir el 1978 "la seva millor expressió en l'entesa mutu sense imposicions ni exclusions i en la voluntat d'integració que enriqueix, amb la diversitat i el pluralisme, el nostre projecte comú, el nostre vincle emocional i solidari com a nació" .

Aquella generació, ha destacat, ha llegat "una Constitució, que és l'ànima de la nostra democràcia i llibertat, amb un esperit inclusiu d'ideals i conviccions i un propòsit comú com no havíem tingut mai" així com una "Espanya serena, il·lusionada, confiada en la seva futur "el llegat de grandesa, responsabilitat i sentit de la Història del qual" cal honrar.

ALEGAR UNA ESPANYA UNIDA

En aquest punt el monarca, que ha dedicat bona part del discurs a parlar de les aspiracions de la generació de la Princesa Leonor, que acaba d'assolir la majoria d'edat, ha recalcat que “l'obligació de totes les institucions és arribar als espanyols més joves una Espanya sòlida i unida, sense divisions ni enfrontaments”.

El futur, ha dit, "sempre és promesa d'alguna cosa millor i els nostres joves, que seran els seus protagonistes, aspiren amb tot dret a aquesta millora". Uns joves per als quals, ha puntualitzat, "la democràcia no és una aspiració" sinó "una realitat" en què han nascut i crescut.

Per poder afrontar el futur amb confiança necessiten "d'un marc democràtic" com és la Constitució que "els permeti conviure i prosperar en llibertat, i necessiten rebre una Espanya cohesionada i unida on puguin desenvolupar les seves vides i projectar les seves il·lusions", ha advertit.

El Rei ha incidit que "cada generació és dipositària dels èxits de les generacions anteriors i té l'obligació cívica de perfeccionar i acréixer aquests èxits" així com "el deure moral de protegir i conservar allò aconseguit i la responsabilitat de lliurar-ho a les generacions que la succeeixin".