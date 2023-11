El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López , ha carregat contra el PP i Vox per no aplaudir els discursos de la presidenta de la Cambra, Francina Armengol en l'obertura solemne de la legislatura. Considera "impresentable" i sense sentit institucional el gest de les dues formacions, segons ha indicat.

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, en arribar a una Junta de Portaveus

Sobre el discurs del Rei Felip VI, que ha defensat Espanya com a nació i "realitat compartida" i que la defensa de la Constitució no suposa "mirar enrere amb nostàlgia", Patxi López ha assenyalat que ha estat "un discurs raonable"

En declaracions als mitjans al pati de la Cambra Baixa, un cop finalitzats els discursos del Rei i d'Armengol, s'ha mostrat molest amb l'actuació del PP i Vox que segons ell ha estat "molt evident" i haurà de ser explicada pels grups d'Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, segons ha assenyalat.

"Això és no tenir cap sentit institucional, cap respecte ni cortesia parlamentària, és no tenir educació i no saber ser-hi" , ha llançat.

LA MINISTRA D'IGUALTAT DIU QUE ES RETRATEN AMB ELS SEUS GESTOS



En la mateixa línia, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha retret aquest dimecres al PP i Vox que no hagin aplaudit Armengol. "Cadascú es retrata amb els seus propis gestos", ha assenyalat.

Els diputats de Vox i el PP han rebutjat aplaudir el discurs d'Armengol en considerar-lo "partidista". Les mencions de la socialista balear en defensa del Govern de coalició han generat rumors a l'hemicicle i, al final, la bancada de la dreta ha declinat concedir-li l'aplaudiment que sí que li han proporcionat els parlamentaris de PSOE i Sumar.

Redondo ha recalcat que les Corts representen tots els espanyols . " Bressol de la sobirania popular, la seu de la sobirania popular i l'important és que arribem a acords, que arribem a aprovar lleis importants per resoldre els problemes dels ciutadans", ha indicat.

Així, en declaracions als mitjans al final de la sessió, la ministra ha assenyalat que "cadascú es retrata amb les seves accions". Per a Redondo, "l'important" al Congrés és "no ser sectari", sinó "mirar i tenir una altura de mires sobretot pensant en l'interès general i en el bé comú".

En aquesta línia, ha apel·lat al "consens i al diàleg" ia la necessitat de "superar molts problemes que encara té la societat espanyola", sense especificar, al·ludint a la Constitució, els acords, els diàlegs i el Parlament com a "vies" per aconseguir-ho.

Sobre les paraules de Sa Majestat trucant al compliment de la Carta Magna, la titular d'Igualtat ha ressaltat que "tots insisteixen en el seu compliment". "És el pacte social en què tots estem a gust, en què tots ens sentim protegits i on es garanteixen els drets de totes i tots", ha defensat.