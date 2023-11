PSOE i Junts celebraran la seva primera reunió amb un verificador internacional aquest dissabte 2 de desembre a Ginebra (Suïssa), després que les dues formacions arribessin a un acord per a la investidura de Pedro Sánchez, segons ha avançat El Confidencial.

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, compareix en una roda de premsa per explicar els detalls de l'acord d'investidura amb el PSOE, al Parlament Europeu, el 9 de novembre del 2023, a Brussel·les (Bèlgica).

L'acord signat per les dues formacions per a la investidura de Pedro Sánchez recollia que la primera reunió de negociació s'hauria de celebrar al mes de novembre, encara que finalment s'emportarà uns dies més tard, després que els dos partits quadressin agendes. També van acordar que en aquesta primera trobada ja abordarien la qüestió del reconeixement nacional de Catalunya i del suposat dèficit de l'Estat amb aquesta comunitat.

PSOE i Junts van acordar a més dotar-se d'un mecanisme internacional entre les dues organitzacions per "acompanyar, verificar i fer seguiment de tot el procés de negociació i dels acords entre les dues formacions a què s'arribi", segons el text, que participarà en aquest primer trobo, encara que encara se'n desconeix la identitat.

Sobre el reconeixement nacional de Catalunya, tots dos partits van deixar per escrit que Junts demanarà celebrar un referèndum d'autodeterminació "emparat a l'article 92 de la Constitució" , segons esmentaven, mentre que el PSOE defensarà el desenvolupament de l'Estatut català del 2006 "així com el ple desplegament i respecte a les institucions de l'autogovern ia la singularitat institucional, cultural i lingüística de Catalunya”.

Pel que fa al dèficit, Junts reclamarà una modificació de la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes que estableixi la "singularitat" de Catalunya i faciliti la cessió del 100% de tots els tributs que es paguen a Catalunya, una fórmula similar a la que ja regeix al País Basc.

Per part seva, el PSOE apostarà per dur a terme un "diàleg singular" sobre el model de finançament amb Catalunya i també per promoure el retorn a Catalunya de la seu social de les empreses que van canviar la seva ubicació a causa del procés.

NO DESVELEIXEN LA IDENTITAT DEL VERIFICADOR



Cap de les dues parts ha revelat la identitat del verificador, tot i que fonts socialistes han indicat que no seria una persona "amb noms i cognoms" sinó una organització dedicada a fer aquest tipus de feines de mediació.

La setmana passada el president del Govern, durant la gira pel Pròxim Orient en una conversa informal amb periodistes va defensar la inclusió d'un mecanisme de verificació en el diàleg amb Junts perquè, segons la seva opinió, pot ser d'ajuda atesa la "desconfiança" existent entre ambdues formacions.

Des del PSOE, a més, defensen establir aquest mecanisme de verificació perquè tots dos partits parteixen de posicions totalment antagòniques, segons assenyalen, perquè Junts vol un referèndum d'autodeterminació mentre que els socialistes aposten per desenvolupar l'Estatut d'Autonomia català de l'any 2006.

En aquesta conversa Sánchez també va confirmar que la delegació del PSOE en aquesta reunió l'encapçalarà el secretari d'Organització, Santos Cerdán, que ja va estar al capdavant de la negociació amb Junts i es va traslladar a Brussel·les durant diversos dies per tancar definitivament el pacte.

El PSOE considera que dugués a terme aquestes reunions suposa un avenç significatiu respecte a la situació viscuda fins ara amb els postconvergents amb què pràcticament no hi havia diàleg mentre que ara s'asseuran a parlar.

Assenyalen a més que portaran aquestes converses amb discreció i comunicaran els acords quan es produeixin, però no compten amb fer públiques les actes de cada trobada. Tampoc no avancen si veuen possibilitats que es produeixin acords a curt termini. Més aviat apunten a converses de llarg recorregut a partir dels punts recollits al text de l'acord.

UNA REUNIÓ DE TREBALL



Aquest mateix dimecres als passadissos del Congrés, Cerdán ha intentat treure importància a la cita en assenyalar que és "una reunió de treball, res més" i ha evitat confirmar els detalls de la trobada, la data, el lloc i el nom del verificador internacional.

Així, ha assenyalat que PSOE i Junts han "quadrat les agendes" i per tant "hi haurà una reunió, evidentment" encara que ha evitat concretar. A més ha assenyalat que ja havien anunciat a l'acord entre PSOE i Junts que hi hauria reunions d'aquest tipus. "No és la primera ni serà la darrera", ha indicat.

RESPON A PUIGDEMONT, QUE COMPLIRAN ELS ACORDS



Sobre aquest assumpte també s'ha pronunciat el portaveu al Congrés, Patxi López , que assegura no conèixer els detalls de la reunió amb Junts a Ginebra.

López, que aquesta mateixa setmana ha estat ratificat a càrrec de l'Executiva Federal del PSOE també ha estat qüestionat per les paraules de l'expresident català Carles Puigdemont, que previsiblement participarà en aquesta trobada com a integrant de la delegació de Junts.

El dirigent de Junts va traslladar ahir a la nit al president del Partit Populae Europeu, Manfred Weber, que estaria disposat a recolzar una moció de censura del PP contra Pedro Sánchez si els socialistes no compleixen els seus compromisos, segons 'Polític'.

Sobre això, Patxi López, ha rebutjat aquesta possibilitat en assenyalar que portaran a terme el que s'ha pactat amb Junts. Sosté que compten amb la majoria necessària per tirar endavant iniciatives i reitera que compliran els pactes subscrits que han permès que hi hagi Govern. "Nosaltres complim", ha remarcat.

TEMES A TRACTAR



PSOE i Junts van pactar al seu acord que en aquesta primera reunió ja abordarien la qüestió del reconeixement nacional de Catalunya i la qüestió del suposat dèficit de l'Estat amb aquesta comunitat. Al Junts proposarà la celebració d'un referèndum d'autodeterminació sobre el futur polític de Catalunya emparat a l'article 92 de la Constitució. Per part seva, el PSOE defensarà l'ampli desenvolupament, a través dels mecanismes jurídics oportuns, de l'Estatut del 2006, així com el ple desplegament i el respecte a les institucions de l'autogovern ia la singularitat institucional, cultural i lingüística de Catalunya