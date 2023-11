El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños / @EP

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños , acudirà aquest dijous a dues reunions amb la vicepresidenta de la Comissió Europea encarregada d'Estat de dret, Vera Jourova, i amb el comissari de Justícia, Didier Reynders, per respondre a les qüestions suscitades a Brussel·les sobre la llei d'amnistia que el PSOE va pactar amb Junts i ERC per assegurar la investidura de Pedro Sánchez.

El diàleg obert entre l' Executiu comunitari i el Govern per aquest assumpte respon a l'alarma creada en un sector de la societat i de la judicatura que, segons va dir el mateix Reynders en una carta a Bolaños per demanar informació, van traslladar a "nombroses" consultes a Brussel·les la seva "preocupació" per les conseqüències de la llei a l'Estat de dret a Espanya.

El ministre va respondre a aquesta primera missiva oferint cooperació a l'Executiu comunitari però aclarint que la llei era una iniciativa del PSOE, no del Govern, i que li remetria el text un cop fos registrat i que quedava a disposició per explicar després la posició del Govern. Tot i que la carta de Reynders no estava signada per la vicepresidenta responsable d'Estat de dret, Bolaños també ha demanat reunir-s'hi.

Una vegada que la proposta de llei va ser registrada pel PSOE al Congrés dels Diputats el text va ser remès pel Govern a la Comissió Europea, els serveis legals dels quals analitzen des d'aleshores el seu contingut, encara que el comissari Reynders s'ha cuidat molt d'avançar-ne una conclusió i insisteix que no hi haurà un dictamen dels juristes europeus fins que la norma superi la tramitació parlamentària i sigui adoptada en la forma definitiva, incloses esmenes.

Així ho va dir Reynders al debat que el ple del Parlament Europeu va dedicar la setmana passada a la situació a Espanya i així ho ha reiterat la vigília de la trobada amb Bolaños, quan a preguntes dels periodistes el polític liberal belga ha celebrat el "veritable diàleg "obert amb el Govern de Sánchez i subratllat que l'objectiu de la reunió de dijous és "poder fer preguntes i tractar punts sobre els quals es pot rebre informació".

"Per pronunciar-nos sobre el fons d'un text esperarem que compleixi tot el seu camí abans de l'adopció al parlament. És la regla que seguim", ha defensat Reynders per explicar que Brussel·les no emeti un dictamen preliminar malgrat haver sol·licitat examen la proposta des del seu registre al Congrés.

El comissari ha insistit que "no és la primera vegada" que els seus serveis demanen detalls d'una llei en tramitació a un Estat membre perquè és habitual l'"intercanvi" amb les capitals, però ha insistit que la "reacció oficial" de la Comissió Europea "no té lloc fins a l'adopció pel Parlament".

Sovint Brussel·les espera que la norma sota examen superi tot el procés parlamentari abans de prendre posició, per exemple expedientant l'Estat membre en qüestió si considera que la llei vulnera el dret comunitari, però en el passat també ha llançat la veu d'alarma quan us han preocupat les disposicions d'una legislació.

Va ser el cas, per exemple, de la reforma del sistema d'elecció del Consell General del Poder Judicial que el PSOE i Podem van registrar al Congrés el 2020 però que mesos més tard va ser retirada després que l'Executiu comunitari expressés la seva "gran preocupació" i advertís del risc que afectés la independència judicial.

Mancant una avaluació formal, les primeres impressions recollides per Europa Press de diferents fonts comunitàries després d'arribar a Brussel·les la proposició de llei van apuntar que el fet que quedessin salvats expressament els interessos financers de la UE i no hi hagués referències expresses al 'lawfare' o 'guerra judicial' deixava 'a priori' sense base per actuar a l'Executiu comunitari, en quedar la llei en el seu estat actual dins l'àmbit nacional.