Jordi Pujol / @EP

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha exalçat aquest dijous l'amnistia acordada pel PSOE amb ERC i Junts i preguntat per si hi podria estar inclòs, ha afirmat que ell ha estat objecte de "gent que va tenir una actitud hostil".

En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha assenyalat que està "molt bé que hagin plantejat el tema de l'amnistia tan àmplia com sigui possible" i ha valorat que és necessària per a la concòrdia de Catalunya amb l'Estat, així com per trobar-li un bon encaix, textualment.

Respecte a la negociació de Junts amb el PSOE per a la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez, ha sostingut que el seu partit ha de negociar com a norma, en les paraules, si bé encara necessiten "algunes coses més" de les que l'Estat els vol donar.

Al preguntar-li per les crítiques de l'expresident del Govern Felipe González a l'amnistia, ha dit que l'ha sorprès i li sap greu, ja que té "una gran valoració" de l'exlíder del PSOE i, consultat per Sánchez, ha dit que és un home molt hàbil.

També ha afirmat que veu problemàtic el futur de Catalunya ja que té amenaçada la seva identitat: "La identitat d'un país és bàsica. I la identitat no està només a la llengua", ha argumentat Pujol, referint-se --textualment-- als recursos econòmics necessaris per tirar un país cap endavant.