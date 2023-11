Foto: @EP

L'expresident del Tribunal Constitucional (TC) Francisco Pérez de los Cobos ha qualificat la proposició de llei de l'amnistia presentada pel PSOE al Congrés dels Diputats com "un desafiament a l'ordre constitucional" perquè considera que vulnera el principi de seguretat jurídica i el d'igualtat , "i ho fa greument".

Així s'ha pronunciat a la taula ' Constitució i Amnistia ' celebrada aquest dijous en el marc de les jornades parlamentàries 'Davant l'amnistia: igualtat, llibertat i dignitat', organitzades pel PP al Congrés dels Diputats, en què també han participat els magistrats emèrits del TC Jorge Rodríguez Zapata i Andrés Ollero.

Pérez de los Cobos, que va ser president del TC entre el 2013 i el 2017, ha explicat que fins ara havia optat per mantenir-se en silenci i no pronunciar-se sobre l'amnistia i el seu encaix legal a la Constitució.

"Avui he decidit no fer-ho: crec que tinc l'obligació com a ciutadà de pronunciar-me sobre una situació que considero enormement preocupant i que també m'interpel·la en relació amb l'exercici de les funcions d'interpretació i defensa de la Constitució que he exercit", ha dit .

A parer seu, els acords polítics que recull la proposició de llei orgànica d'amnistia per a la normalització institucional, política i social de Catalunya "constitueixen tot un desafiament".

Per a l'expresident de la cort de garanties, el text presentat pel PSOE "és només una peça", encara que "sens dubte rellevant" al "primer pagament d'un pacte lleoni" amb Junts.

En el marc de la seva intervenció, ha retret "l'obscena assumpció per part del partit del Govern del relat separatista" i ha incidit que "l'anomenada judicialització del conflicte català no ha estat una anomalia, sinó al contrari, una manifestació que el nostre Estat de Dret ha funcionat”.

Pérez de los Cobos, que s'ha reconegut com a expert laboralista, ha explicat que ha revisat la doctrina del Constitucional i ha assegurat que, segons la seva opinió, l'amnistia no té cabuda a la Constitució malgrat la "fal·laç exposició de motius de la proposició" de llei".