La portaveu del PSOE al Senat i dirigent del PSC, Eva Granados

L'exportaveu parlamentària del PSOE al Senat, Eva Granados quota del PSC al govern de Pedro Sánchez , segons avancen fonts governamentals entrarà a l'anomenat sottogovern, el segon nivell de l'Executiu, com a secretària d'Estat d'un ministeri .

ELS ACORDS AMB JUNTS ES PORTAREN DAVANT MIQUEL ICETA A L'EXECUTIU DE SÁNCHEZ

Arxiu - El ministre de Cultura i Esport en funcions, Miquel Iceta.

Previsiblement serà nomenada dimarts que ve pel Consell de Ministres. La seva ubicació concreta és guardada amb zel per l'Executiu després que Sánchez ha optat per deixar fora de Moncloa Miquel Iceta , per a sorpresa del mateix ministre i del PSC, que confiaven a mantenir dues carteres a l'actual Consell de Ministres.

Fonts del PSC també han confirmat l'entrada de Granados com a secretària d'Estat, cosa que permet al PSC recuperar una mica de pes en el repartiment de poder i atribueixen als interessos de Junts la lectura sobre la pèrdua de pes específic dels socialistes catalans, al perdre la presidència del Congrés , un ministeri i el portaveu al Senat.

LA NEGOCIACIÓ DEL SOTOGOVERN ÉS EL NOU OBJECTIU DEL PSC

Malgrat tot, recuperar per al PSC el Ministeri d'Indústria , que maneja inversions i pressupost és tenir sota la seva influència un ministeri fort, en lloc de dues carteres 'maries'. Tot i això, la negociació no s'ha acabat, perquè no s'ha nomenat una part de les secretaries d'Estat, subsecretaries i secretaries generals dels Ministeris.

Dimarts passat el Consell de Ministres va aprovar la primera fornada de nomenaments ministerials amb la designació dels secretaris d'Estat de Treball, Joaquin Pérez Rey; Economia, Maria Amparo Merino; Justícia, Manuel Olmedo Palacios; Transports, José Antonio Pantano; Habitatge, David Lucas; Cultura, Jordi Martí Grau; Sanitat, Javier Padilla Bernáldez; Drets socials, Consum i Agenda 2030, Rosa Martínez Rodríguez; i Joventut i Infància, Ruben Pérez Correa.

GRANATS OPTA A LA SECRETÀRIA DEL MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL O AL DEL MINISTERI D'IGUALTAT



Del Ministeri de Política Territorial, només es va produir el nomenament de la subsecretària de Política Territorial i Memòria Democràtica, Berta Pérez Hernández. Encara està vacant la Secretaria d'Estat que fonts de Moncloa apunten que es farà dimarts que ve a la reunió del Consell de Ministres. Un perfil en què ubiquen la dirigent del PSC, Eva Granados, encara que no sigui l?únic. Altres fonts socialistes apunten a un departament diferent: Igualtat, on la nova ministra, Ana Redondo, «necessita més pes polític».