El president del Govern, Pedro Sánchez (i), i el de la Generalitat, Pere Aragonés, en arribar a una reunió, a La Moncloa, a 15 de juliol de 2022 @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez , mantindrà una reunió amb el president de Catalunya, Pere Aragonès , el proper 21 de desembre a Barcelona, segons ha informat Moncloa.

Serà la primera reunió entre tots dos líders després que Sánchez fos elegit president, en part gràcies als vots d'ERC, la formació d'Aragonès, que van permetre la continuïtat de Sánchez a la Moncloa.

La reunió es durà a terme al Palau de la Generalitat i els dos dirigents abordaran "qüestions d'interès comú per a tots dos governs" , segons trasllada el Govern.

L'anunci d'aquesta trobada es produeix uns dies abans que es faci la primera reunió entre PSOE i Junts que es farà amb un verificador internacional i fora d'Espanya, previsiblement aquest dissabte, fruit de l'acord entre les dues formacions per a la investidura de Sánchez .

Fins ara des del PSOE estaven indicant que la trobada amb Junts, en què està previst que participi l'expresident català, Carles Puigdemont, es produiria a Ginebra (Suïssa), però aquest mateix dijous Sánchez va evitar confirmar-ho en assenyalar que encara no són a condicions de dir on serà.

TAULA I VERIFICADOR, TAMBÉ AMB ERC

El PSOE també va arribar a un altre acord amb ERC per garantir-se els vots favorables de la formació independentista, en què van pactar mantenir activa la mesa de negociació entre el Govern central i l'executiu català i crear-ne una de nova entre partits en què, igual que amb Junts, hi participarà un verificador internacional "de reconegut prestigi", segons indica l'acord. Aquesta figura, segons van pactar les dues formacions, tindrà la funció d'acompanyar, verificar i donar seguiment a les negociacions entre partits.

L'última reunió formal entre Sánchez i Aragonès es va produir el 15 de juliol del 2022 i van desbloquejar l'anomenada taula de diàleg entre governs que es va reunir a Madrid a finals d'aquell mes.

D'aquesta trobada va sortir un acord que va desembocar en l'eliminació del delicte de sedició i la reforma del de malversació, exigències de l'independentisme, davant les causes judicials que afecten diversos càrrecs per aquests tipus penals i que ara quedaran extingides amb la llei de amnistia. Per tant, hi ha la possibilitat que després d'aquesta nova trobada es torni a reactivar la taula.

Des d'aleshores, Sánchez i Aragonés no s'han tornat a reunir de manera oficial, però han coincidit diverses vegades. El mes de gener passat a la cimera hispana francesa de Barcelona i un mes després a l'obertura del Mobile World Congress al costat del Rei Felip VI, també a la ciutat comtal.

A més, a finals d'octubre, Sánchez i Aragonés van mantenir una conversa telefònica en què van desbloquejar els últims detalls de l'acord per a la llei d'amnistia que finalment van registrar els socialistes al Congrés dues setmanes després.

RODALIS, DEUTE I RECONEIXEMENT NACIONAL

Tot i que encara no ha transcendit l'agenda, és previsible que sobre la taula hi hagi els punts que es van pactar a l'acord, és a dir el traspàs a Catalunya del servei ferroviari de Rodalies (Rodalíes), la condonació del deute amb l'Estat per valor de uns 15.000 milions d?euros.

També van pactar que el finançament per a Catalunya s'aprovi de manera bilateral, al marge de la resta de comunitats autònomes i establir com a un dels elements essencials del conflicte polític "el debat sobre el reconeixement nacional de Catalunya".

En aquest sentit PSOE i ERC van esmentar en l'acord "la necessitat que els acords aconseguits com a resultat polític del diàleg siguin ratificats per la ciutadania, cosa que permetrà tancar una qüestió pendent, contribuir a complir una demanda àmplia, sòlida i transversal, mantinguda a al llarg del temps i afavorir un consens sobre el futur de Catalunya”.