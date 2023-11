Pedro Sánchez amb el Rei Felip VI / @EP

Aquest dimecres passat, el rei Felip VI va inaugurar la nova legislatura des del Congrés dels Diputats. Després de la investidura de Pedro Sánchez el 16 de novembre, el monarca va marcar oficialment l?inici de la XV legislatura espanyola.

Després del discurs i en un moment de més relaxació, Pedro Sánchez va cometre un error de protocol davant de Felip mentre conversaven entre somriures. L'incident va consistir a ajustar-se els pantalons, que se li afluixaven lleugerament, mentre el monarca observava.

Sánchez va passar per alt els rigorosos protocols que regeixen les trobades amb les més altes autoritats monàrquiques, que estableixen que accions com ajustar-se els pantalons o altres gestos de poca elegància no són apropiats en presència del monarca.



Aquest moment s'ha viralitzat a X i ha donat pas als millors comentaris, entre els quals destaca el de la usuària Mamen Sáez: "I què és pitjor per al protocol? Col·locar-te els pantalons o que et caiguin i li ensenyis tota la po**a al rei?".

Una altra usuària, Andrea, ha ironitzat dient “tenim tots clars ja que Espanya es trenca o no, quines més proves voleu?”.